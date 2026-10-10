El periodista Fernando Nadal publica 'El traidor' una novela histórica sobre Juan Pacheco, valido de Enrique IV

Archivo - Portada de 'El traidor', de Fernando Nadal. - EDHASA - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Nadal Moya ha publicado 'El traidor', su última novela en la que rescata a Juan Pacheco, valido de Enrique IV. Una novela, publicada por Edhasa, sobre la ambición, la deslealtad y el precio de hacer del poder una obsesión.

Es la historia de un hombre que gobernó Castilla durante dos décadas sin llevar corona. Su nombre era Juan Pacheco, marqués de Villena, y fue probablemente el personaje más poderoso de la Castilla del siglo XV después del propio rey. Sin sangre real, sin una gran fortuna heredada y sin ocupar jamás el trono, consiguió decidir quién gobernaba y quién caía en desgracia. Y, sin embargo, "hoy casi nadie recuerda su nombre", según el autor de la novela.

Esa paradoja fue lo que "atrajo desde el principio", al escritor que tuvo la idea de escribir sobre el persona viendo la serie 'Isabel'.

"Tenía interés por Juan II, el padre de Isabel la Católica, y eso me llevó a descubrir a Álvaro de Luna, el gran valido de Castilla y protagonista de mi anterior novela, 'La daga del rey'. Pero al seguir investigando apareció Juan Pacheco. Era el discípulo que acabaría superando al maestro. Lo que me llamó la atención fue su ascenso".

En este sentido ha asegurado que se trata de un personaje de escaso linaje, que "empieza como simple paje y termina convirtiéndose en el noble más poderoso del reino durante veinte años". "Lo que me fascinó fue comprender el mecanismo que había detrás de ese ascenso. Pacheco no esperaba a que surgieran las crisis para aprovecharlas. Las fabricaba", ha argumentado el autor.

Fernando Nadal Moya, natural de Mahón, Baleares, es licenciado en Derecho y periodista. Tras una larga trayectoria en prensa de información económica (El Economista, ABC, El País, Expansión), se dedicó a la comunicación corporativa y a la asesoría comunicacional de empresas. En 2020, decidió dejarlo todo para dedicarse únicamente a la escritura.

Su primera incursión en las letras, como coautor, fue 'El secreto de Torre Picasso' (Espejo de España Hoy, 1990), obra que relata la historia de las empresarias Alicia y Esther Koplowitz. Posteriormente, vio la luz 'Las garras de la mariposa' (Letra Minúscula, 2021), novela histórica que transcurre entre el final del franquismo y la transición democrática.

En 2025 publicó 'La daga del rey' (La Esfera de los Libros), novela protagonizada por Álvaro de Luna, valido de Juan II de Castilla y mentor de Juan Pacheco, figura central de su nueva novela, 'El traidor' (Edhasa), con la que continúa la historia del siglo XV.