La Premio Princesa de Asturias de Las Letras 2020, la poeta Anne Carson, imparte una conferencia en el Museo del Prado

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Premio Princesa de Asturias de Las Letras 2020, la poeta canadiense Anne Carson, ha impartido este jueves una conferencia en el Museo del Prado de la duda, sobre la que ha reflexionado a través de la contemplación de a la pintura del 'Perro semihundido' (1819) de Francisco de Goya.

"¿Por qué? ¿Dónde y cómo y por qué duda el perro de Goya?", se ha cuestionado la poeta, al tiempo que ha rememorado anécdotas personales durante la pandemia, ante el pánico que pasaba al dejar una página en blanco.

En este contexto, Carson también ha hablado de la ignorancia. "Yo me he equivocado acerca de muchas cosas, entre ellas la vida interior de los animales incluyendo el perro de Goya y la ardilla en mi porche", ha señalado, para añadir que ha tratado a la duda como "un bloqueo, una inercia, una cosa durmiente, sólida, en vez de observar sus nervios que me llevan hacia el futuro"

"Todas las obras son silentes, pero el pintor puede querer plasmar el sonido común", ha explicado, porque, según ha dicho, para Goya "la sordera no era una metáfora". "Tampoco nosotros podemos oír dando a entender que hay un vacío que se abre alrededor de todo o a lo mejor quiere que pensemos acerca de cómo nos escuchamos los unos a otros o cómo nos hacemos los sordos pensando en las múltiples diferencias que nos separan", ha añadido.

Por último, la poeta ha expresado que, ante estas diferencias, "no es tan mala idea dudar". "Y al final la palabra ignorancia, en el latin no quiere decir no saber", ha concluido.