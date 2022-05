Productoras independientes critican que la Ley Audiovisual crea "desequilibrios" y beneficia al duopolio televisivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones y Federaciones de productoras independientes de España han criticado este jueves la aprobación del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en el Congreso porque genera "graves desequilibrios" en la producción española al dejarla, según han denunciado, "en manos de los dos grupos mediáticos" de nuestro país.

En un comunicado, tanto AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P), como PATE Productores, han señalado que la nueva ley confirma "que los contenidos que se produzcan en este país estarán mayoritariamente en manos de los dos grupos mediáticos audiovisuales" que, a su juicio, han tenido "la capacidad de influencia en el Gobierno y en una parte de la oposición" para aprobarla.

"No habrá ventana o contenido que no dependa de ellos, no habrá gobierno u oposición que se atreva a hacerles frente", han lamentado, al tiempo que han reiterado que la ley audiovisual "nace de espaldas al sector para la que dice estar trabajando" y no ha tenido en cuenta las firmas registradas "de manera masiva" en un manifiesto en el que han reclamado "la paralización de esta medida que pondrá fin a la diversidad cultural de nuestro país y a una industria de contenidos audiovisuales diversa y plural".

En este punto, las productoras independientes han recordado que "la creación plural de contenidos desde las empresas de producción independiente es un reflejo de la diversidad de opinión, de localización geográfica, de credo, de género, de lengua y de forma de pensar".

"El desarrollo empresarial desde un tejido diverso en tamaño y capacidad, en el que el talento y el trabajo sean lo que hagan la diferencia, queda sustituido por un modelo en el que muy pocos, con mucho poder, deciden lo que ven muchos, nada menos que cuatro horas al día", ha criticado, en referencia a los grandes grupos de comunicación.

Por ello, han lamentado que se haya perdido una "gran oportunidad de desarrollo de este sector" al haberlo sustituido por "un modelo dependiente de grandes corporaciones". "Que deciden lo que vemos y por lo visto que leyes tenemos, debido a que son capaces de influir en como votamos", han enfatizado.

Las asociaciones han cargado contra el duopolio televisivo que, en su opinión, han conseguido que se pongan "por primera vez al servicio de sus intereses" el PSOE y el PP, "para perpetuar los privilegios de estas corporaciones".

Es una ley, según han reiterado, que "crea graves desequilibrios en lugar de paliarlos, inclinando la balanza sobre unos pocos elegidos, frente a una mayoría de trabajadores y pequeños empresarios que lo arriesgan todo en cada proyecto".

"Nos alejamos del modelo europeo de separación de los emisores de los productores independientes e impedimos que las productoras españolas crezcan internacionalmente", han subrayado, a la par que se han mostrado confiados en que la ley audiovisual "se corrija" en su trámite en el Senado y en otros cuerpos legislativos pendientes de completar. "Estamos abiertos al diálogo, porque no hablamos solo de industria y puestos de trabajo, hablamos de que modelo de sociedad queremos", han concluido.