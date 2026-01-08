Rusowsky, Alizzz, Hinds o Yerai Cortés, los primeros artistas que actuarán en el festival SON Estrella Galicia 2026 - SON ESTRELLA GALICIA 2026

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Rusowsky, Alizzz, Hinds, Yerai Cortés, Santiago Motorizado, Holy Fuck, Altin Gün, Tristán! & The Jazz Band Air, Wednesday o Malibu son algunos de los primeros confirmador que aterrizarán en ciudades como Madrid, Granada, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Vigo, Santander o Santiago de Compostela para participar en el festival de música SON Estrella Galicia en 2026.

Además, completan esta primera tanda GIFT, Puma Blue y Sharp Pins, y el festival asegura que "muy pronto" se irán anunciando nuevos artistas e iniciativas que apoyarán las citas.

Este punto de partida toma el relevo a un 2025 protagonizado por más de 125 artistas que han actuado en los más de 150 conciertos y experiencias musicales celebradas en España y en países como Reino Unido, Alemania, Portugal o Estados Unidos. En la pasada edición destacaban nombres como los de pablopablo, The Horrors, Destroyer, Carlos Ares, Porridge Radio, The Vaccines, Cate Lebon, Gurriers, Biznaga, Queralt Lahoz, DEADLETTER, Depresión Sonora, Lambrini Girls, Big Special, Oracle Sisters, Osees o Dry Cleaning.

Este año, SON Estrella Galicia vuelve a impulsar la cultura de proximidad como parte fundamental del tejido cultural. El ciclo de conciertos seguirá dibujando un mapa sonoro por toda España.