Sánchez agradece a Susan Sarandon sus palabras hacia España por el apoyo a Gaza, y señala que "siempre hay esperanza"

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a la actriz estadounidense Susan Sarandon, galardonada con el Goya Internacional 2026, sus palabras elogiando el apoyo de España a Gaza. "Siempre hay esperanza", ha señalado.

"Gracias, Susan. Siempre hay esperanza", ha trasladado este viernes el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. "Me conmueve muchísimo que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país", ha proseguido.

Así se ha expresado después de que la actriz estadounidense haya destacado el apoyo de España a Gaza: "Venir de un país donde se siente la represión y la censura, ver el apoyo del presidente a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa es tan importante para nosotros, los Estados Unidos".

En una concurrida rueda de prensa en la víspera de la entrega de los 40 Premios Goya en Barcelona, la actriz, visiblemente emocionada, ha subrayado que la fortaleza y la ética de España en estos asuntos "hace sentir menos solos" en Estados Unidos y hace pensar que hay esperanza.

La protagonista de 'Pena de muerte' y 'Thelma y Louise', que ha dicho que su anterior agencia de representación la despidió por pedir apoyo para Palestina, ha afirmado que en un contexto tan difícil como el que vive ahora Estados Unidos ver la "fortaleza y claridad moral" de España significa mucho.

Preguntada por Sánchez, ha dicho: "Es alto y guapo. Cuando lo he visto ha estado en el lado correcto de la historia", aseverando que éste tiene una forma "clara" de expresar sus opiniones y bromeando con que igual lo puede conocer en la gala del sábado.

La actriz se ha mostrado propalestina y ha dicho que "cada nación tiene derecho a la autodeterminación", y ha señalado que la situación en Gaza es terrible y le avergüenza. Sarandon ha asegurado que "todas las películas e historias son políticas", ya sea para reforzar o para cuestionar el 'statu quo', y que se puede hacer desde todos los géneros.