Santiago Posteguillo inicia una saga de seis títulos con 'Roma soy yo': "Julio César es el Zelenski de la época"

TESALÓNICA (GRECIA), 3 Abr. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El escritor Santiago Posteguillo ha iniciado su "mayor desafío literario" con el primer libro de su proyecto --serán finalmente seis escritos en un plazo de doce años-- sobre Julio César, 'Roma soy yo' (Ediciones B), sobre la vida y obra del senador más famoso de la Roma clásica.

"César es el Zelenski de la época y su enemigo Sila --dictador romano-- es como Putin. Lo último que pensaba Putin hoy era encontrarse con un Zelenski que se le oponga, él pensaba que iba a salir corriendo, pero no. Y eso también le paso a Sila", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor superventas.

Posteguillo ha dedicado su carrera literaria a abordar Roma mediante la novela histórica, pero con Julio César como un personaje en la sombra. Ahora, ha proyectado un trabajo para contar en los próximos diez años la vida de "la persona que cambió la Historia" de Roma.

"Si quiero contar esto a mi estilo, la historia de alguien en torno al que pilotaba toda Roma, no podía hacer solo una trilogía: contar su ascenso, las guerras de las Galias, Cleopatra...", razona el escritor valenciano. Por ello, de momento están planificadas seis entregas de este proyecto, pero Posteguillo no descarta alguna más.

En 'Roma soy yo' se habla del Julio César más desconocido, cuando en sus inicios decidió enfrentarse como fiscal a la corrupta clase política, encarnada en el senador Dolabela. El líder romano acepta el encargo de los macedonios para acabar con las prebendas políticas en su zona, aunque eso suponga ponerse en el disparadero de los 'optimates'.

En una Roma guerracivilista y más violenta que nunca, Julio César hará su primera aparición pública en un juicio decisivo y, en parte, desmonta ese eco de "un dictador tirano" que se ha venido forjando a lo largo de distintas épocas.

"Esa visión de dictador que se tiene de él la cuestiono, sobre todo por las connotaciones que tiene esa palabra hoy en día. No podemos saber si él iba a seguir en el poder cuando lo tuvo, porque no le dejaron: le asesinaron. Además, es mucho más complejo que decir que es un genocida porque mató a mucha gente en las Galias", ha defendido.

De hecho, Posteguillo ha reconocido la "admiración" que siente por el protagonista de su proyecto, en especial por su carácter premonitorio. "No quiero suavizar su figura, pero no me puedo pasar doce años de mi vida con un personaje al que no admiro. Muchas de las cosas que hizo se hicieron por primera vez en la Historia", ha admitido.

¿UN CÉSAR FEMINISTA?

Por ejemplo, en 'Roma soy yo' se muestra al futuro César de Roma con su primera mujer, Cornelia, de la que estaba enamorado y a quien leyó después de su muerte un discurso fúnebre que levantó suspicacias, pues nunca antes se había hecho para mujeres jóvenes fallecidas.

"No estoy diciendo que fuera feminista, porque eso era imposible en esa época, pero sí demostraba lo poco que le importaban los convencionalismos. Daba igual que no hubiera un Ministerio de Igualdad, si el creía que su mujer merecía un discurso, lo hacía", ha defendido.

Esta novela también capta el ambiente de podredumbre en las actuaciones de dirigentes romanos, en un momento en que la expansión de su imperio provocaba tensiones con los nuevos ciudadanos --con apenas privilegios de clase y con altos impuestos recaudatorios que afrontar--.

UN THRILLER JUDICIAL

'Roma soy yo' termina por ser una suerte de "thriller judicial" que reúne muchas similitudes con los sistemas judiciales actuales. "Se ve perfectamente que nuestro derecho es una evolución del romano, con recusaciones de jueces: si la justicia falla, toda la sociedad se resiente", ha explicado Posteguillo, quien reconoce beber de influencias literarias como John Grisham o Agatha Christie.

De nuevo con los parecidos con la sociedad actual, el autor de 'Yo, Julia' recurre otra vez al conflicto entre Rusia y Ucrania para encontrar a "quien es mas parecido" a Julio César hoy día: el líder ucraniano Zelenski.

"Echo de menos en política gente con el carácter, el carisma y la audacia de César. Y ahora veo que el único líder europeo capaz de poner su vida en juego por sus creencias ha sido Zelenski, con ese punto cesariano de 'no me rindo y lucho hasta la muerte'. Tanto César como Zelenski dan fuerza a su discurso con el ejemplo", ha concluido.