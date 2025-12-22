Fiesta, disfraces tradicionales, nervios y un afortunado en el Sorteo de Navidad del Teatro Real

Archivo - Una mujer disfrazada minutos antes del inicio de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El público que ha acudido al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha podido celebrar en el patio de butacas el quinto premio de Miguel Ángel --un hombre "afortunado" en el juego--, pero no ha podido celebrar el gran premio, como sí ocurrió hace tres años cuando Perla se encontraba en el Teatro Real.

Pese a que no ha habido afortunados del 'Gordo' en el Teatro Real, el público ha estado con ganas y despierto durante la jornada, en la que se ha pedido por parte de la organización Marea Palestina "mil millones de euros" para el país en conflicto con Israel.

Alrededor de las 09.30 horas de esta mañana, un grupo de 17 personas de la organización Marea Palestina se ha levantado de sus butacas del Teatro Real para pedir más apoyo para Palestina. "Pensamos que es una causa justa que esos 1.000 millones que se recaudan con la Lotería vayan a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas) para que ayude a Palestina", han asegurado Carlos Díez y Raquel Boca, portavoces de Marea Palestina, en declaraciones a Europa Press.

Esta petición, que se ha repetido cerca de una decena de veces, se ha producido al acabar la primera tabla en la que ha salido el número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie.

"Lo que queremos en este momento es justamente que se haga algo para el pueblo palestino, ya por justicia, por reparación, por lo que sigue ocurriendo en este momento en Palestina, porque el genocidio realmente no ha terminado", han remarcado los portavoces. Tras finalizar los cánticos de apoyo a Palestina, el público ha respondido a la petición con algunos aplausos.

Entre los detalles que han marcado los primeros minutos y las primeras horas de la mañana en el real han sido los abrigos y es que muchas personas no han entrado en calor hasta pasada la primera hora del Sorteo, lo que denotaba que el frío -1ºC en torno a las 7.00 horas-- sufrido en la cola aún lo llevaban en su interior.

El aforo total del patio de butacas del Teatro Real para esta cita ha sido de 352 butacas, según ha informado la entidad a Europa Press. El coliseo madrileño ha llenado su salón de disfraces, sombreros navideños, ambiente festivo y nervios ante las primeras bolas. El primer premio del día, un segundo, ha sido el número 70.048, cantado a las 9.21 horas, en el sexto alambre de la primera tabla.

Posteriormente ha sido el turno para el número 78.477, agraciado con el primero de los dos cuartos premios, dotado con 200.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Tras este, a las 10.34, ha salido el número 23.112, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie, y celebrado en el patio de butacas.

El afortunado, de nombre Miguel Ángel, despertó al escuchar que el premio empezaba por el 23, su número favorito, y comenzó a mirar nervioso su décimo para confirmar que podía celebrar ser un premiado. "Es la primera vez que vengo a verlo. Desde pequeño quería venir, pero siempre he encontrado una excusa para no hacerlo", ha indicado en declaraciones a Europa Press, en las que ha agregado que su éxito con la Lotería se extiende al Gordo ganado hace seis años y a otro quinto premio recibido hace 30 años.

La gente disfrutaba del Sorteo y animaba a los niños y niñas de San Ildefonso que cometían pequeños errores al pronunciar el número premiado, además de dedicarles el cántico 'Tú sí que vales' a los que anunciaban algún premio, o cuando la cifra era corta, como por ejemplo con el 00112, que ha despertado los aplausos del salón.

EL 'GORDO' RIEGA A LEÓN Y A MADRID

Poco después de celebrar el premio de Miguel Ángel, Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores volvían a tapar el cuarto alambre de la cuarta tabla para cantar a las 10.44 horas el 'Gordo' para el 79.432. Entre miradas cómplices y sonrisas, Alba Yadira e Italy Andrea se han dirigido a la mesa de presidencia para mostrar las bolas agraciadas y han recibido un fuerte aplauso del público.

El 'Gordo' ha caído en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón. Otro pellizco del Gordo, con 16 series, se ha ido hasta Madrid, en concreto al distrito de Ciudad Lineal. En esta ocasión, el gran premio ha sido más rápido que el año pasado, cuando salió a las 11.27, y que el anterior que salió a las 13.16 y que se convirtió en el más 'remolón'.

Además, a las 11:00 horas, han cantado otro quinto premio, que ha sido para el 60.649. Poco después, en la quinta tabla, salían el tercer premio y otro quinto cantados por los hermanos Aurora y Armín Rodríguez Osorio. El quinto ha correspondido al 77.715, dotado con 60.000 euros a la serie y el tercer premio ha recaído en el 90.693, dotado con 500.00 euros a la serie. Junto a ellos, Raimundo Alogo y Manuel Djunior han extraído las bolas de los números y los premios.

LARGAS COLAS DE ESPERA ANTES DEL SORTEO

Cientos de personas han hecho cola durante estos días para acceder al Teatro Real, que ha abierto sus puertas al público alrededor de las 7.35 horas. Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.

Los primeros en acceder al Real han sido personas míticas de esta cita como 'El Papa', El Obispo de la Lotería, Manoli Sevilla de 89 años o Don Quijote, que llegó al coliseo madrileño el pasado 15 de diciembre. Antes de la apertura de las puertas, el público ha amenizado la espera cantando, bailando o tomando chocolate con churros para hacer frente al frío madrileño. Este lunes la capital ha amanecido con 1ºC.

Entre los villancicos del público también se ha escuchado algún cántico en tono bromista que instaba a la seguridad del Teatro Real a abrir las puertas. "Que abran ya, que el público se va".

Los disfraces han sido otro aspecto a destacar en esta edición de la Lotería, en el que se han podido ver desde elfos, una sirenita, Peppa Pig, pingüinos o a un Don Quijote sin su Sancho Panza por una gastroenteritis. "No ha podido venir, está aniquilado. Me ha dejado abandonado con todos los gigantes", ha comentado José Toro, disfrazado de Don Quijote.

Durante el transcurso del Sorteo, se ha abucheado a 'El Obispo de la Lotería, Juan Manuel López, al que han acusado de colarse en la fila y de meter a más personas. Así lo han expresado a Europa Press Andrea y Noemí, dos jóvenes que aseguran que Juan Manuel López tiene una "secta" montada y al que acusan de romper el buen ambiente en la cola. "Estábamos muy contentas y con mucha ilusión, como niñas pequeñas, pero la hemos perdido un poco porque hemos visto mucho mamoneo por la secta que tiene montada", han señalado a Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha terminado a las 13:35 tras más de cuatro horas de duración y con dos quintos muy remolones que han aparecido en la novena tabla. El Sorteo de este 2025 ha repartido este lunes 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.