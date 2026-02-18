'Giulio Cesare in Egitto', de Händel, regresa al Teatro Real 24 años después en versión de concierto

Los días 19 y 21 de febrero, a las 19.00 horas, se ofrecerán dos funciones de Giulio Cesare in Egitto , de Georg Friedrich Händel, con interpretación de Il Pomo d’Oro, que volverá al Real después del éxito de sus interpretaciones de Agrippina (2019), - TEATRO REAL

La obra 'Giulio Cesare in Egitto', de Georg Friedrich Händel, regresa este jueves al Teatro Real 24 años después en versión de concierto. La representación tendrá lugar tanto el día 19 como el 21 de febrero a las 19.00 horas.

En 2002, la ópera se presentó en el Real por primera vez en su escenario con una nueva producción dirigida por Rinaldo Alessandrini (música) y Luca Ronconi (escena), encabezada por Jennifer Larmore (Giulio Cesare) y María Bayo (Cleopatra).

En los últimos diez años, las obras de Händel tienen una presencia regular en la programación del Teatro Real, con nuevas producciones escénicas como las de Alcina (2015), Rodelinda (2017), Parténope (2021) y Theodora (2024) y versiones de concierto como Ariodante (2018), Agrippina (2019), Orlando (2023), Tolomeo, Re d'Egitto (2023), Alcina (2024), Jephtha (2025) y Tamerlano (2025).

La obra de Händel se estrenó en 1724 en el King's Theatre de Londres, con un reparto colosal encabezado por el célebre castrato Sinesino, Giulio Cesare in Egitto pertenece al período de madurez creativa de Händel -antecediendo a Tamerlano (1724) y Rodelinda (1725)-, cuando el compositor desarrollaba una frenética actividad como compositor y también como gestor de la Royal Academy of Music antes de su trágico colapso.

'Giulio Cesare in Egitto' se inscribe en los parámetros de la opera seria italiana del siglo XVIII -tema histórico, estructura en tres actos, recitativos y arias da capo, etc.- pero Händel trasciende su rigidez formal con una invención melódica y una eficacia instrumental al servicio de la dramaturgia y de la caracterización psicológica de los personajes, articulando con enorme pericia sus sentimientos, reflexiones y tormentos con los conflictos políticos que marcan el devenir de la acción.

El libreto, de Nicola Francesco Haym (1678-1729) -que escribió otros nueve para distintas óperas de Händel-, está basado en la obra homónima (1677) de Francesco Bussani, en cuya trama se articula el enfrentamiento entre Tolomeo, rey de Egipto, y Giulio Cesare, dictador romano, por un lado; y la historia de amor entre éste y la bella y astuta Cleopatra, hermana del primero, por otro.

Paralelamente se desarrolla el drama de Cornelia, viuda de Pompeyo, a la que quiere desposar Tolomeo, asesino de su marido, y a quien su hijo Sesto jura venganza. La evolución de los protagonistas a lo largo de la ópera y el contraste entre su vida pública y sus dramas interiores están magistralmente retratados a través de la música, con una orquestación en la que destaca la brillante utilización de instrumentos como la trompa, el fagot, la viola da gamba, el arpa, la tiorba o la flauta dulce para crear las atmósferas más idóneas asociadas a cada escena.

En el Teatro Real la ópera será interpretada por un plantel de cantantes de reconocida valía en el ámbito de la música barroca, como el contratenor Jakub Józef Orlinski (Giulio Cesare), la soprano Sabine Devieilhe (Cleopatra), la mezzosoprano Beth Taylor (Cornelia), la soprano Rebecca Leggett (Sesto), el barítono Yurly Mynenko (Tolomeo), el bajo Alex Rosen (Acchilla), el barítono Marco Saccardin (Curio) y el contratenor Rémy Brès-Feuillet (Nireno).