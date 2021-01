Los jóvenes bailarines de la compañía IT Dansa llenan de vitalidad y reflexión el Teatro Real en su despedida

It Dansa en el Teatro Real. The Prom, de Lorena Nogal

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

IT Dansa, el proyecto pedagógico creado en 1996 por el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona como curso de posgrado para el perfeccionamiento de formación de jóvenes bailarines y bailarinas, ha realizado un recorrido a través de la danza repleto de vitalidad y reflexión de la mano de los 18 bailarines que componen la compañía, que este domingo 24 de enero se ha despedido del Teatro Real.

El público ha despedido entre aplausos un espectáculo que ha puesto el punto final a las sesiones de los pasados 22 y 23 de enero (esta última en sesión doble). El programa se ha desarrollado íntegro y sin descanso, salvo las breves pausas necesarias entre cada coreografía.

La compañía, dirigida por Catharine Allard, ha interpretado cuatro coreografías distintas que combinan tanto a autores noveles como a reconocidos creadores: 'Kaash' (Akram Khan), 'The Prom' (Lorena Nogal), 'In memoriam' (Sidi Larbi Cherkaoui) y 'Whim' (Alexander Ekman). Dos de los trabajos presentados en el Real ('The Prom' y 'Whim') han sido creados específicamente para IT Dansa y estrenados en el Festival Grec de Barcelona.

Así, la coreografía 'Kaash', creada por Akram Khan, tiene aires de meditación y evoca el origen del mundo al inspirarse en los dioses hindúes y en sus ciclos del tiempo donde se entrelaza el lenguaje de la danza contemporánea y el de la danza clásica india Kathak, a través de giros vertiginosos, movimientos rotundos y una gran gestualidad que lleva a los bailarines a representar la vida y la muerte, la destrucción dolorosa y el renacer, la Creación.

Esta coreografía se desarrolla al ritmo del latido de la partitura de Nitin Sawhney, concebida especialmente para esta obra, y se enmarca en el diseño escénico de Anish Kapoor. Desde su estreno en 2002, 'Kaash' supuso el primer gran reconocimiento internacional de Akram Khan.

En cuanto a 'The Prom', de la mano de Lorena Nogal --formada como bailarina en el Instituto del Teatro de Barcelona y en la compañía IT Dansa-- representa un dibujo dinámico, chispeante y humorístico de un baile de graduación que termina convirtiendo al patio de butacas también en protagonista, y no solo espectador, del colorido espectáculo. IT Dansa representó por primera vez esta obra en julio de 2018, en el marco del Festival Grec de Barcelona, y la ha convertido ya en parte de su repertorio.

'In Memoriam', la coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui, es un recuerdo de los que ya no están, que sirve al creador belga para reflexionar sobre quién es el ser humano y en qué se convierte a través de una danza casi ritual, donde los bailarines realizan un juego de polarización, atracción y repulsión.

Cherkaoui creó esta pieza en 2004 con la colaboración musical de A Filetta, formación vocal de origen corso, cuyas interpretaciones y composiciones están inspiradas en la tradición oral de la isla francesa, en cantos sagrados o profanos, en una conexión constante entre el presente y el pasado.

El programa ha finalizado con 'Whim', coreografía del sueco Alexander Ekman, responsable también del vestuario, quien, sobre una ecléctica selección musical que aúna Vivaldi, el Bolero de Rabel o Nina Simone, realiza un retrato de las emociones del ser humano en un espacio atemporal en el que los bailarines transcurren entre el devenir, la alegría y la amargura, la preocupación o el equilibrio, con un brillante y continuo sentido del humor.

Como dijo el propio Ekman, 'Whim' es "divertido, pero no realmente divertido... triste, pero no realmente triste... agradable, pero no realmente agradable". En cualquier caso, ni risas ni sonrisas han faltado entre los espectadores, broche de oro a una función de casi 90 minutos que, aunque pueda parecer breve, no por ello ha sido menos intensa.

Estas funciones reemplazan a las inicialmente previstas con el Real Ballet de Flandes, que no ha podido viajar desde Amberes (Bélgica) debido a la situación generada por la pandemia.