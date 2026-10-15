Los jóvenes de Crescendo dan en Nueva York el pistoletazo de salida al quinto viaje del Teatro Real a Estados Unidos

Los jóvenes del programa Crescendo en Nueva York, durante el quinto viaje del Teatro Real a Estados Unidos - EUROPA PRESS

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 15 Oct. (de la enviada espacial de Europa Press Paula Cano) -

Los jóvenes del programa Crescendo han dado en Nueva York el pistoletazo de salida al quinto viaje del Teatro Real a Estados Unidos ante un público caluroso.

El recital se ha celebrado en el University Club de la ciudad este miércoles y ha contado con la participación de jóvenes talentos formados en el programa Crescendo, una iniciativa impulsada desde 2021 por la Fundación Amigos del Teatro Real para acompañar la proyección artística y profesional de emergentes figuras de la ópera.

Así, en la institución neoyorquina, la pianista Carolina Hernández junto a las sopranos María Martín Campos y Patricia Rijnhout, la mezzosoprano Ester Ferraro y el barítono Román Bordón han desgranado un repertorio completo.

Desde pasajes operísticos clásicos, pasando de Mozart, Puccini o Bizet hasta piezas de zarzuela y música lírica hispana como 'La del manojo de rosas', 'La revoltosa' o 'María la O', el público ha acompañado a los jóvenes con numerosos aplausos y vítores al terminar.

Con este concierto se inicia el quinto viaje del Teatro Real a Estados Unidos, que en esta ocasión llega con los conciertos 'Fire, Guitar, Legend' a Nueva York, Miami y Washington.

Precisamente, la Orquesta Titular de la institución, dirigida por Gustavo Gimeno, debutara este sábado 17 en Miami y el próximo día 19 de octubre en Washington.

A lo largo de sus seis ediciones, Crescendo ha contado con la participación de casi 120 artistas procedentes de 20 países. El programa ofrece a sus integrantes más de 150 horas de formación especializada, talleres y clases magistrales impartidas por figuras vinculadas a la temporada del coliseo madrileño.