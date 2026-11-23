La Orquesta Titular del Teatro Real en China - Teatro Real

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Titular del Teatro Real ha regresado a China para ofrecer tres conciertos, entre este lunes 23 y el viernes 27 de noviembre. Así, dos de ellos se celebrarán en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín y otro, en el Concert Hall de Shanghái, donde debutará la formación.

Concretamente, en Pekín, la orquesta actuará este lunes y martes con dos programas distintos titulados 'De este apacible rincón de Madrid' bajo la dirección de Pablo González y con la participación del tenor Xabier Anduaga en ambas citas.

En la primera velada, la agrupación interpretará en la primera parte 'Danzas fantásticas, Op. 22', de Joaquín Turina, y el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo, con la guitarrista Yang Xuefei como solista, mientras que en la segunda parte Anduaga cantará piezas en español de Amadeo Vives, Reveriano Soutullo, Juan Vert, Federico Moreno Tórroba y Agustín Lara junto al 'Intermezzo' de 'Goyescas', de Enrique Granados, y 'Capriccio espagnol, Op. 34', de Nikolái Rimski-Kórsakov.

Para el segundo concierto en el NCPA, el martes 24, el programa dirigido por González incluirá en su inicio 'El sombrero de tres picos, Suite No. 1', de Manuel de Falla, y la 'Symphonie espagnole, Op. 21', de Édouard Lalo, con la violinista Leticia Moreno como solista, seguidos en la segunda mitad por obras de Amadeo Vives, Jacinto Guerrero, Tomás Barrera y Rafael Calleja en la voz de Anduaga, además del 'Intermezzo' de 'Goyescas' y 'El sombrero de tres picos, Suite nº 2', de Falla.

Después, el viernes 27 de noviembre, un grupo de solistas de la Orquesta Titular debutará en el Concert Hall de Shanghái con 'Las cuatro estaciones', de Antonio Vivaldi, y 'Cuatro estaciones porteñas', de Astor Piazzolla --en la versión de Leonid Desyatnikov--, bajo la dirección musical y con el violín solista de Leticia Moreno.

El Teatro Real ha señalado que este desplazamiento afianza la relación con China iniciada en 2016 con su integración en la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda y da continuidad al debut de la orquesta en el país el pasado año.

En aquella ocasión, la formación ofreció bajo la batuta de Gustavo Gimeno y junto a la soprano Sabina Puértolas y el pianista Javier Perianes dos conciertos en el NCPA, el primero de ellos presidido por los Reyes y por el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, acompañados por la esposa de este, Peng Liyuan. También acudieron el entonces ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Además de estas actuaciones, el coliseo ha desarrollado desde 2016 diversas iniciativas en el país asiático, como su participación en el Festival Internacional de Cine del NCPA y en el China Shanghái International Arts Festival, la proyección de títulos de la plataforma 'My opera by Teatro Real' en los Institutos Cervantes de Pekín y Shanghái y espectáculos de 'Authentic Flamenco' en el Museo de Arte de Pudong y en el NCPA.

Asimismo, ha impulsado visitas guiadas en chino, contenidos en la plataforma WeChat y emisiones para televisiones chinas, además de recibir en 2018 la visita de la primera dama china junto a la Reina Letizia durante un ensayo de 'Turandot'.