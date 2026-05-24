La primera jornada del Tour del Talento arranca con éxito de asistentes en el concierto de la Carroza del Teatro Real

La plaza del Cardenal Belluga ha acogido una nueva edición del recital gratuito de la Carroza del Teatro Real, donde los asistentes han disfrutado de las arias más conocidas interpretadas por jóvenes artistas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Murcia ha vivido este sábado una intensa jornada de deporte, cultura, moda, arte y creatividad con motivo del arranque del Tour del Talento 2026, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Princesa de Girona que ha convertido la ciudad en un gran escaparate del talento joven y la participación ciudadana.

Uno de los momentos más destacados del día ha sido el recital gratuito de la Carroza del Teatro Real en la Plaza del Cardenal Belluga, que ha congregado este sábado por la noche a numerosos asistentes. El público ha disfrutado de algunas de las arias más conocidas de la ópera interpretadas por jóvenes artistas del programa 'Crescendo' de la Fundación Amigos del Teatro Real, en una velada cultural que ha vuelto a situar a Murcia como referente nacional en la promoción del talento artístico y el acceso abierto a la cultura.

Algunas de las piezas que se han podido escuchar en este gran escenario al aire libre han sido La Boheme de Puccini, Rigoletto y la Traviata de Verdi, y Don Giovanni de Mozart.

La programación del sábado ha reunido además a cientos de participantes en el II Desafío Murcia Río, una prueba deportiva celebrada entre ambos cauces del río Segura con 20 obstáculos diseñados para poner a prueba la resistencia, la coordinación y la fuerza de los corredores.

El Cuartel de Artillería ha sido otro de los grandes focos de actividad con la celebración de la jornada principal de la novena edición de Murcia Pasarela Mediterránea, que ha congregado a más de 50 diseñadores, firmas y creativos de la Región de Murcia y de distintos puntos del país. Desfiles, exposiciones, talleres, conferencias y espacios expositivos llenaron de público este enclave cultural durante toda la jornada.

También ha destacado el encuentro de talento artístico, con epicentro en la Plaza del Cardenal Belleguda, que ha transformado plazas céntricas de la ciudad en un gran estudio al aire libre gracias a la participación de más de un centenar de creadores pintando en directo ante vecinos y visitantes.

El Tour del Talento continuará este domingo con nuevas actividades para todos los públicos, entre ellas el Taller de Yoga y Meditación en Fortalezas del Rey Lobo, así como la Ruta Didáctica: La Murcia del Rey Lobo. También el partido entre el Real Murcia y el CD Eldense, una actividad de aventura en la Cueva de Neptuno y una plantación de árboles del Plan Foresta en el Jardín Plaza del Rocío.