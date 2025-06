El Teatro Real hace un llamamiento desde Nueva York a utilizar la cultura como "instrumento de unión"

El Teatro Real vuelve al Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York en su cuarto viaje a Estados Unidos, en esta ocasión con un concierto titulado A Musical Fantasy from Spain.

El Teatro Real vuelve al Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York en su cuarto viaje a Estados Unidos, en esta ocasión con un concierto titulado A Musical Fantasy from Spain. - TEATRO REAL

Obras de Falla, Ravel y Turina protagonizan el concierto de esta noche, con María Dueñas como solista y la soprano Saioa Hernández

NUEVA YORK, 5 Jun. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Martínez) -

El Teatro Real ha hecho este jueves un llamamiento desde Nueva York, donde esta noche actúa en el Carnegie Hall con la Orquesta Titular de la institución, a utilizar la cultura como "instrumento de unión" ante la situación que se vive en el país por las políticas llevadas a cabo por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"La cultura, y en este caso la música, debe ser un elemento más de unión que de desunión, y no solamente en el entorno teatral, sino en otros entornos. Y todo lo que pueda contribuir el Teatro Real para unir, acercar y sumar, será bienvenido", ha afirmado en rueda de prensa en Nueva York el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, celebrada en el IESE Business School.

García-Belenguer ha defendido de este modo que las instituciones culturales sean "nexos de unión en momentos complicados". "Vamos a intentar que la política no se entremezcle con lo que es la programación del Teatro Real", ha indicado por su parte el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, también presente en la rueda.

En el encuentro, ambos han detallado cómo será el regreso de la institución al Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall de Nueva York, con el concierto que tendrá lugar este jueves, titulado 'A Musical Fantasy from Spain', por lo que han estado acompañados del director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch; el director de la Orquesta Titular del Teatro Real, David Akham; la violinista María Dueñas y la soprano Saioa Hernández.

El concierto de esta noche, al que está previsto asista la Princesa Leonor --entre las actividades con motivo de la escala del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en la ciudad estadounidense-- representa el cuarto viaje a Estados Unidos del Teatro Real, que refuerza así los lazos artísticos y musicales entre dos países iniciados en 2022.

Aquel año se celebró un primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, dentro de las celebraciones del 40 Aniversario del Hermanamiento de las dos ciudades. Desde entonces, el Teatro Real ha realizado diversas acciones, proyectos artísticos, institucionales y sociales en Estados Unidos, incluyendo la creación, en 2023, de la primera comunidad de Amigos del Teatro Real fuera de España, los American Fellows, con la que se pretende promover la participación de la sociedad civil de ese país en las propuestas culturales y artísticas del Teatro Real.

"La idea es llevar a los amigos del Teatro Real a otro entorno, que es Estados Unidos. Actualmente estaremos unas 700 personas que forman parte de los American Fellows. Muchos de ellos son españoles que viven aquí, pero también hay americanos, amigos de españoles que están aquí y que forman parte de esa red de gente que apoya el Teatro Real", ha precisado García-Belenguer, que ha destacado la importancia de que sus miembros se sientan "orgullosos de esta casa".

Precisamente, García-Belenguer ha defendido la importancia de difundir la denominada 'Marca España', un hecho que, a su juicio, para "una institución como el Teatro Real es casi una obligación moral". "El Teatro Real tiene que pensar en una amplitud de miras más amplia", ha argumentado, al tiempo que ha destacado el trabajo que se lleva a cabo con la sociedad civil para llegar "a un público más amplio, sea la sociedad española o internacional".

El concierto 'A Musical Fantasy from Spain' estará protagonizado este jueves por la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de David Afkham, con la participación de dos grandes intérpretes españolas: la joven y prodigiosa violinista María Dueñas, solista en el Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op.35, de Erich Wolfgang Korngold, y la gran soprano Saioa Hernández, que interpretará una escena de 'La vida breve', de Manuel de Falla, y romanzas de 'El gato montés', de Manuel Pineda, y 'Los claveles', de José Serrano, en lo que será su debut en Estados Unidos.

Completan el programa cuatro piezas orquestales: las Danzas fantásticas, Op. 22, de Joaquín Turina, la Alborada del gracioso y La valse de Maurice Ravel y la Danza de La vida breve. El encuentro cuenta con más de una quincena de empresas entre promotores y patrocinadores, además de la colaboración de las administraciones públicas del Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.

En la rueda de prensa, tanto Akham, como Dueñas y Hernández han destacado el "privilegio" que supone participar en este concierto. "Es un gran honor estar aquí", ha afirmado al respecto el director, que ha calificado el programa de "especial" y "fantástico, de muchos colores", mientras que Dueñas ha puesto en valor el diálogo que se lleva a cabo con la Orquesta.

"Es muy importante para que esta obra funcione muy bien, ya que es bastante compleja y muchos de nuestros valores, además de ser un concierto muy jovial y con un carácter de celebración", ha asegurado.

En el caso de Hernández, ha subrayado que "este concierto es un concierto de muchas primeras veces". "Y es muy bonito, pero lo que más me gusta y me atrae de este concierto es el carácter que tiene de nexo, de puente, de unión entre culturas y no solamente mostrar lo nuestro, sino de unirlo a lo que ya hay aquí", ha razonado.

15 DE OCTUBRE DE 2026, QUINTO VIAJE A NUEVA YORK

El próximo año, esta cita tendrá lugar el 15 de octubre de 2026, como ha adelantado a los medios García-Belenguer. En las ediciones anteriores, en 2024, el concierto tuvo lugar en el Zankel Hall del Carnegie Hall, con Solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real y Leticia Moreno (violín y dirección); y en 2023, en el David Geffen Hall del Lincoln Center, con la Orquesta Titular del Teatro Real dirigida por Juanjo Mena y la participación del violonchelista Pablo Ferrández y la cantaora Esperanza Fernández.

El primer año, en 2022, tuvo lugar en el Stern Auditorium/Perelman Stage del Carnegie Hall, nuevamente con la Orquesta Titular del Teatro Real dirigida por Juanjo Mena, junto al pianista Javier Perianes y a la soprano Sabina Puértolas.

Además, se han organizado conciertos de cámara con solistas de la Orquesta en diferentes recitales en el University Club y en la Americas Society. En este punto, Matabosch ha añadido que este año se interpretará el cuarteto número dos de Juan Crisóstomo Arriaga. "Hay un trabajo muy grande detrás", ha aseverado el director artístico.

Paralelamente al concierto de este 5 de junio en el Carnegie Hall, los días 6 y 8 de junio también se ofrecen actuaciones protagonizadas por la bailaora Patricia Donn --junto a Felipe Clivio, en el baile; Pancho Moreno, en el cante; Kilino Jiménez, en la guitarra y Ramón Porrina, en la percusión--, que volverán a celebrarse en la sede de la Fundación Ángel Orensanz, que este miércoles acogió el primero de los espectáculos, como parte de las giras de 'Authentic Flamenco' previstas para este año en 20 ciudades de Norteamérica.

Este viaje a Nueva York sirve también para divulgar los nuevos contenidos de My Opera Player, la plataforma audiovisual internacional que refuerza de este modo su potencial para acercar la programación del Teatro Real a los estadounidenses.