Teatro Real ofrece en un "díptico" el "hipertexto" que une 'La vida breve', de Falla, y 'Tejas verdes', de Jesús Torres

El director artístico Joan Matabosch reconoce que "cuesta muchísimo" que una ópera contemporánea se vuelva a representar

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real estrenará el próximo 13 de enero, y hasta el 22 de febrero, la producción que une en un "hipertexto" dos óperas cortas españolas: 'La vida breve', de Manuel de Falla, y el estreno mundial de 'Tejas verdes', de Jesús Torres.

"Se trata de un díptico en la que las obras se relacionan un poco entre ellas, aunque siempre respetando la individualidad y el espíritu de cada una. Lo que hemos pretendido es crear un hipertexto porque los personajes de una y otra obra se relacionan, ya que apenas tenemos información sobre ellos", ha explicado en rueda de prensa el director de escena, Rafael Villalobos.

El "díptico" comenzará con 'La vida breve', que regresa al Teatro Real 28 años después de ser la ópera elegida para reinaugurar el Coliseo madrileño en 1997, y continuará en una segunda parte con 'Tejas verdes', obra teatral de Fermín Cabal de la que parte la ópera homónima de Torres. El nombre de la obra designa un campo de prisioneros creado en 1973 en Chile.

La representación, como ha comentado Villalobos, busca responder todas las preguntas que giran en torno a los personajes. "Hemos creado un hipertexto en el que los personajes se van enriqueciendo, pero siempre respetando la individualidad de cada uno", ha recalcado el director musical.

Villalobos ha señalado que esta creación tiene sentido porque ambas obras hablan de la "privación" de la libertad de las dos protagonistas: Colorina en 'Tejas verdes' y Salud en 'La vida breve'. "Son dos obras que hablan de la privación de libertad, en un sentido literal, en el caso de Colorina, pero también en un sentido mucho más filosófico, en el caso de Salud. Cada una está dentro de una jaula como un pajarillo", ha indicado.

Precisamente, el director de escena desvela que el "único" pecado que cometen ambas protagonistas es enamorarse, si bien destaca que la temática se aborda de una manera diferente. "En 'La vida breve' se trabaja de una manera mucho más poética y simbólica y de una manera más realista en el caso de 'Tejas Verdes'", ha descrito.

En la rueda de prensa también ha estado presente el compositor Jesús Torres, que ha recordado su "entusiasmo" cuando le ofrecieron realizar este doble programa. Una propuesta que le llevó a buscar un "ciertas relaciones entre los personajes".

"Encontré una relación por el personaje femenino, que era Salud y Colorina. Las dos son víctimas y son sacrificadas por una cuestión social en el caso de Salud y una cuestión ideológica en el caso de Colorina. Las dos sufren y además están unidas doblemente por otra cosa muy operística, por un tema de amor", ha detallado.

UNAS PROTAGONISTAS "SIMPLES" E "INFELICES"

La protagonista de 'La vida breve' estará representada por la soprano Adriana González, quien es una chica "bastante simple" porque proviene de una familia humilde en un contexto social que "la encarcela" por sus estándares de vida y los estereotipos sociales que se esperan de ella.

"Vive con las herencias de saber qué pasó con su madre o con su abuela o cuál es el impacto del estatus social de su familia", ha señalado la artista que ha confesado que ha tenido como referencia para el papel a la soprano Victoria de los Ángeles, que interpretó esta obra en 1948 en Londres.

En el caso de Colorina, este personaje estará interpretado por la soprano Natalia Labourdette, que ha destacado que la historia que interpreta es "increíble", pese a que se trata de una chica "infeliz" que se enamoró de "quien no debía". "El texto me parece de una enorme sensibilidad, tanto que estudiándolo a mí me entraban ganas de llorar. De hecho hay muchas veces que en escena yo tengo que poner la cabeza fría y decir 'aquí no se puede llorar porque si lloro la voz no va, no funciona'", ha confesado.

La producción cuenta con la coreografía de Estévez/Paños y Compañía y la participación de los bailarines José Alarcón, Adrián Gómez, Sara Jiménez, Pol Martínez, Jorge Morera y Yoel Vargas. Además, se han organizado actividades culturales en torno a 'La vida breve' y 'Tejas verdes' en el Teatro Real, Real Teatro de Retiro, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Artes Decorativas, Residencia de Estudiantes, Fundación SGAE y Real Jardín Botánico.

"EL PROBLEMA NO ES ESTRENAR UNA OBRA, ES QUE SE VUELVA A VER"

Durante la rueda de prensa, Jesús Torres ha hecho un alegato a favor de la música hispánica, ya que considera que la composición europea clásica ha sido "arrollada" por la música alemana. "Mi generación está intentando de una manera u otra hacer otro tipo de cosas y no sonar igual", ha señalado.

El compositor ha afirmado que está "completamente" en contra de la "moda" alemana y ha lamentado que la música contemporánea se haya convertido en "algo monolítico". "Nosotros, que estamos en la periferia, tenemos que jugar de otra manera. Nosotros tenemos un pasado maravilloso. ¿Por qué no tomamos ideas de nuestro pasado?", ha cuestionado.

Por último, el director artístico del Real, Joan Matabosch, ha reconocido que "cuesta muchísimo" que una ópera contemporánea se vuelva a representar y ha rechazado que sea un problema operístico español. "Esto es un fenómeno muy generalizado. El problema más grave no es estrenar una ópera, es que se vuelva a hacer. Hay que luchar para que esto no sea así, porque es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día", ha manifestado, tras ser preguntado por la facilidad de otros teatros del mundo para acoger óperas españolas.