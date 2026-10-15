El Teatro Real refuerza su presencia en EE.UU con el quinto viaje al país y defiende un "crecimiento" sin "fronteras"

Joan Matabosch, Gustavo Gimeno, Ignacio García-Belenguer, Gregorio Marañón. - EUROPA PRESS

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 15 (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano)

El Teatro Real ha iniciado su quinta gira por Estados Unidos, una cita en la que destaca la actuación de su Orquesta Titular en el Lincoln Center de Nueva York, su debut en el Adrienne Arsht Center de Miami y un concierto de su Cuarteto de Cuerdas en la Biblioteca del Congreso en Washington.

"Cuando iniciamos la nueva etapa del Teatro Real, la verdad había que hacer un esfuerzo por volver a ser lo que había sido cuando se había fundado y tuvimos que cerrar a principios del siglo XX. Llegar a ser lo que era la gran vocación del Teatro Real sin la parte internacional era inconcebible. Y por tanto, realmente nuestra vocación de crecimiento, de llegar a ser otra vez este teatro de ópera significativo en el sentido más absoluto, requería que no hubiera fronteras. Que realmente el arte, la música, la ópera pudiera funcionar cómo está funcionando ", ha asegurado este jueves el presidente de la entidad, Gregorio Marañón.

Con esta gira, la institución madrileña refuerza los lazos artísticos y musicales entre ambos países iniciados en 2022 cuando, bajo la presidencia de la Reina Sofía, y con la presencia de los alcaldes de Madrid y de Nueva York, se ofreció el primer concierto en el Carnegie Hall de Nueva York dentro de las celebraciones del 40 Aniversario del Hermanamiento de las dos ciudades.

Asimismo, el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha asegurado que la intención de estos viajes era que se asentase una "permanencia" y que desde el primer momento el coliseo se exigió que no fuese un proyecto de un año. De hecho ha adelantado que ya están estudiando las fechas para los viajes al país norteamericano de los próximos 3 años.

Aunque desde ese primer encuentro el Real ha realizado diversas acciones y proyectos artísticos e institucionales en el país, es la primera vez que la Orquesta, bajo la batuta de Gustavo Gimeno, actuará en Miami.

El programa de los conciertos, denominados 'Fire, Guitar, Legend', será el mismo tanto en Nueva York este jueves como en Miami este sábado 17 de octubre, aunque en la primera ciudad actuará la soprano guatemalteca Adriana González, mientras que la nicaragüense Gabriella Reyes lo hará en Miami.

Asimismo, el "maestro" Juan Manuel Cañizares --el guitarrista español ha sido galardonado este miércoles por la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla-- participará en ambos conciertos interpretando el célebre 'Concierto de Aranjuez'.

Concretamente, el repertorio irá desde 'El amor brujo', de Manuel de Falla (1876-1946) a las 'Siete canciones populares españolas', también de De Falla, en la versión de Luciano Berio (1925-2003); pasando por el 'Concierto de Aranjuez', de Joaquín Rodrigo (1901-1999) y, en la segunda parte, cerrará 'Scheherezade, Op. 35', de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908).

"Aunque haya estudiado música clásica, tanto el flamenco como la música clásica han sido dos pilares muy importantes en mi vida para construir mi propio lenguaje musical. Entonces, desde mi punto de vista, es muy bonito esa integración que ocurre entre la música sinfónica, la guitarra y el flamenco. Y eso es, humildemente, lo que especialmente puedo aportar a este concierto desde una vertiente más flamenca", ha detallado Cañizares en un encuentro con la prensa horas antes de la cita.

El tour del Real culminará el 19 de octubre con el Cuarteto de cuerdas de la Orquesta Titular del Teatro Real, compuesto por Gergana Gergova y Margarita Sikoeva (violines), Olga González (viola) y Dragos Balan (violonchelo), que ofrecerá un concierto en la Biblioteca del Congreso, en Washington.

Entonces, interpretarán el 'Cuarteto de cuerda nº 1', de Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826), el 'Cuarteto de cuerdas en un movimiento, Op. 89', de Amy Beach (1867-1944) y el 'Cuarteto de cuerdas nº 12, en Fa mayor, Op. 96, Americano', de Antonin Dvorák (1841-1904).

Asimismo, el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha recordado que mientras la Orquesta está en esta gira por Estados Unidos, en el Teatro Real se está ensayando una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro', de Wolfgang Amadeus Mozart, con dirección de escena de Robert Carsen, coproducida con el Metropolitan Opera House, donde se estrenará posteriormente.

"No deja de ser una demostración palpable de que el Teatro Real es un centro de producción a nivel internacional. Y digo esto porque en otras épocas esto no era así y hoy en día esto ha cambiado mucho y hay que subrayarlo. No sólo por parte del Teatro Real, en España se ha hecho un esfuerzo importante de convertir los teatros como centro de exhibición. No pasa nada con el concepto de exhibición y estoy muy a favor de que haya una producción alquilada, pero claro, ser sólo un centro de un centro de exhibición tampoco puede ser. Los teatros han cambiado mucho y el Teatro Real ha llevado un liderazgo en ese sentido", ha añadido.

El pistoletazo de salida de esta quinta travesía lo han dado los jóvenes del programa Crescendo este miércoles en el University Club de Nueva York.