El Tribunal de Cuentas ve "avance sustancial" en la gestión del Teatro Real, que cumple el 86% de sus recomendaciones

Archivo - Vista de la fachada del Teatro Real, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Teatro Real es un teatro de ópera de Madrid, ubicado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Está considerado como la máxima institución de las artes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha destacado este jueves en el Congreso el "avance sustancial" en la mejora de la gestión de la Fundación del Teatro Real, que ha alcanzado un grado de cumplimiento del 86 por ciento de las recomendaciones incluidas en el anterior informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019.

"Podemos concluir con una valoración positiva que se ha alcanzado un 86 por ciento del cumplimiento, lo que supone un avance sustancial en la mejora de su gestión. Ese resultado refleja un compromiso significativo con la mejora en los procedimientos internos y el fortalecimiento y control", ha señalado Chicano que ha comparecido en el Congreso en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Durante su comparecencia, la responsable ha señalado que el 14 por ciento restante responde a recomendaciones que "están parcialmente cumplidas".

Entre las actuaciones desarrolladas por el Teatro Real, Chicano ha destacado la aprobación de nuevos manuales de contabilización y gestión presupuestaria, la regulación de los procesos de contratación y compras, la revisión del manual de venta de entradas, la regularización del inmueble del Campillo y la implantación de un sistema de seguimiento de los convenios de patrocinio.

Asimismo, ha subrayado que la Fundación ha incrementado en torno a un 30% los efectivos de la Secretaría General para atender la carga de trabajo. La única recomendación que sigue parcialmente cumplida se refiere a la coordinación entre los departamentos encargados de elaborar y gestionar el presupuesto, cuyos procedimientos continúan siendo "en muchos casos genéricos".

La presidenta ha recordado, además, que la Fundación afronta el "hándicap" de haber pasado a regirse por el sistema de contabilidad pública y los mecanismos de contratación del sector público, lo que ha supuesto "dificultades añadidas" en su gestión.