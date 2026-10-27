Abu Dabi acogerá las 'Final Four' de la Euroliga en 2027 y 2029

Presentación del acuerdo entre EAU y Euroleague para la disputa de la Final Four 2027 y 2029 de la Euroliga en Abu Dabi - EMIC WORKS

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dabi) y la Euroliga han anunciado este martes que las ediciones de la 'Final Four' de 2027 y 2029 de la máxima competición europea de baloncesto se celebrarán en la capital de Emiratos Árabes Unidos, tras el debut del territorio como sede en mayo de 2025.

En concreto, la edición de 2027 de la 'Final Four' se disputará en el Etihad Arena del 28 al 30 de mayo, arrancando el viernes 28 de mayo con las dos semifinales y concluyendo el domingo 30 de mayo con la final del torneo adidas NextGen EuroLeague y la gran final por el título de campeón continental.

La designación de la ciudad emiratí consolida la expansión internacional de la competición tras la experiencia de mayo de 2025, en la que el Fenerbahce turco se proclamó campeón ante 12.000 espectadores en el mismo recinto, en un curso marcado también por la entrada del Dubai Basketball en la temporada 2025/26 y la celebración de la primera Supercopa de la Euroliga en Abu Dabi en septiembre de 2026.

Asimismo, el acuerdo se enmarca en la Estrategia de Turismo 2030 de Abu Dabi, cuya finalidad es incrementar el número de visitantes en más de un 50% entre 2023 y 2030, generar 178.000 nuevos empleos y elevar la contribución del sector turístico al PIB del emirato desde los 49.000 millones de dirhams iniciales (unos 12.300 millones de euros) hasta los 90.000 millones de dirhams anuales.

A este respecto, el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, ha valorado el retorno de la competición a la capital emiratí. "Es un enorme placer anunciar que la 'Final Four' regresará a Abu Dabi. Me gustaría agradecer a Abu Dabi su continuo apoyo y confianza. Juntos organizamos una de las mejores 'Final Four' en nuestros 26 años de historia, demostrando el tremendo atractivo global de la experiencia de la Euroliga. Este nuevo hito demuestra nuestro compromiso compartido de hacer crecer el baloncesto y crear experiencias inolvidables para nuestros aficionados", ha aseverado.

Por su parte, el consejero delegado de la Euroliga, Chus Bueno, ha destacado el impacto de la alianza en el plan estratégico de la organización. "Renovar nuestro compromiso con Abu Dabi para las ediciones de la 'Final Four' de 2027 y 2029 representa otro paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento internacional", ha valorado.

"Nuestro modelo de combinar los mercados tradicionales del baloncesto europeo con ciudades globales que ofrecen instalaciones de primer nivel, un gran atractivo turístico y comunidades deportivas apasionadas sigue demostrando un gran éxito. Abu Dabi se ha convertido en un socio clave en esa visión y juntos continuaremos llevando el baloncesto europeo de clubes a la mayor audiencia global posible", ha manifestado.

En la misma línea, el director general de Turismo del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, Saleh Mohamed Al Geziry, ha resaltado la trascendencia de volver a albergar el evento. "El regreso de la 'Final Four' en 2027 y 2029 refleja la solidez de la alianza de Abu Dabi con la Euroliga y el creciente prestigio del emirato como sede del baloncesto en la región. El valor de los eventos de esta magnitud va mucho más allá de la cancha: atraen inversiones, crean puestos de trabajo y apoyan a las empresas locales, al tiempo que inspiran a una nueva generación de jugadores y aficionados en nuestras comunidades", ha concluido.