La ACB buscará un récord del mundo con el torneo del KO más grande de la historia. - ACB

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y el Ayuntamiento de Badalona, en colaboración con la empresa energética Endesa, organizarán el próximo 19 de septiembre en la Plaza Josep Tarradellas una partida masiva de K.O., que buscará establecer un nuevo récord Guinness superando los 711 participantes.

Según informó este viernes la propia ACB, el 'Torneo del KO más grande de la historia by Endesa' tendrá lugar "en las horas previas al inicio de la Supercopa Endesa de Badalona, dentro de la Fan Zone situada junto al Palau d'Esports". "La apertura de la fila será a las 9.30 h y el evento comenzará a las 10.30 h", concretó la nota de prensa.

"El objetivo será superar los 711 participantes que reunió la Universidad de Duke el pasado febrero y convertir a Badalona, una ciudad con el baloncesto en su ADN, en la protagonista de un nuevo récord. Los interesados en participar ya pueden inscribirse a través del formulario habilitado en la web de la ACB y del Ayuntamiento", señaló la nota.

Además, acorde al mismo texto de prensa, el ganador o la ganadora del certamen "se llevará un abono doble y alojamiento para la Copa del Rey de Valencia 2027". "Todos los participantes podrán disfrutar también de sorpresas y regalos durante la jornada", apostilló la ACB en su nota.

"La dinámica será la del clásico juego del K.O.: todos los participantes se colocarán en una única fila frente a una canasta. El primero realizará su lanzamiento y, en cuanto suelte el balón, el siguiente podrá tirar. Si este último encesta antes que el jugador que le precede, lo eliminará", explicó el texto de la ACB.

"La dinámica continuará ronda tras ronda hasta que quede un único ganador. El reto estará abierto a todos los aficionados, sin restricción de edad ni nivel y sin necesidad de experiencia previa, en una jornada pensada para disfrutar del baloncesto y participar en el arranque de la nueva temporada", zanjó el comunicado de prensa.