La acb incorpora a GWM como nuevo patrocinador oficial hasta 2029

La acb incorpora a la automovilística GWM como nuevo patrocinador oficial hasta 2029 - ACB

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La acb ha anunciado este martes un acuerdo de patrocinio con el fabricante automovilístico GWM (Great Wall Motors), que se convertirá en patrocinador oficial de la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Supercopa Endesa y la Minicopa Endesa durante las tres próximas temporadas, hasta el curso 2028-29, coincidiendo con el inicio de la actividad comercial de la compañía en España.

El acuerdo, que también convierte a GWM en Vehículo Oficial de las competiciones organizadas por la asociación de clubes, abarcará las campañas 2026-27, 2027-28 y 2028-29 y nace con voluntad de continuidad, acompañado de un programa de acciones vinculadas a la competición, contenidos y activaciones dirigidas tanto a aficionados como al entorno del baloncesto profesional.

La alianza fue presentada durante el acto oficial con el que la compañía escenificó su desembarco en el mercado español y el lanzamiento del nuevo ORA 5, en un evento en el que participaron el presidente de la acb, Antonio Martín, la directora tecnológica de GWM, Nicole Wu, y el responsable de la marca en España, José Ignacio Olazábal.

"Damos la bienvenida a GWM a la familia de la acb. Nos ilusiona especialmente acompañar a una marca en el inicio de su camino en España y hacerlo, además, compartiendo su deseo de innovación y voluntad de construir un proyecto a largo plazo", señaló Martín en declaraciones facilitadas por la competición.

Por su parte, Olazábal explicó que la elección del baloncesto profesional español responde, según la compañía, a una identificación con valores como "la eficacia, la innovación, el esfuerzo y la búsqueda constante de resultados". "GWM llega a España con una visión a largo plazo, y este patrocinio nos permite presentarnos de una forma cercana, visible y emocional. No queremos que sea solo un logo, sino una plataforma de experiencias, contenido y conexión con el público", afirmó.

Fundada en 1990 y con sede en Baoding (China), GWM desarrolla actividad en más de 170 países y supera los 15 millones de usuarios a nivel global, según los datos facilitados por la propia empresa. La compañía cerró 2025 con 1,32 millones de vehículos vendidos y mantiene una estrategia centrada en movilidad, electrificación y desarrollo tecnológico.

Desde la acb destacaron que el acuerdo incorpora también una vertiente social con iniciativas dirigidas a jóvenes, clubes y comunidades locales, y consideraron que esta incorporación refuerza el atractivo comercial de la competición como plataforma de asociación para marcas internacionales en el mercado español.