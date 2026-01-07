La acb presenta este jueves la Copa de Campeones, la primera liga para personas con discapacidad intelectual

Archivo - Imagen del balón oficial de la Liga Endesa - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La acb presentará este jueves en Madrid (12.00 horas) su nueva Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual, una apuesta con la que refuerza su compromiso social para la inclusión.

El organismo informó que la presentación de esta nueva competición tendrá lugar este 8 de enero, a las 12.00 horas, en la Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid, y que dará inicio en este mismo mes con la participación de chicos y chicas defendiendo la camiseta de los diferentes clubes de la asociación.

Para la acb, esta Copa de Campeones "nace con el objetivo de promocionar el deporte inclusivo y representar los verdaderos valores del baloncesto como son superación, diversión y compañerismo" y se presenta como "una nueva oportunidad para que el talento sin barreras brille en la cancha".