La acb presenta este martes la temporada 2025-2026

Archivo - Los jugadores de Real Madrid y Barça, Edy Tavares y Willy Hernangómez. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) presentará este martes en la sede de Endesa en Madrid su temporada 2025-2026, en un acto que contará con invitados de la talla de los pívots de Real Madrid y Barça, el caboverdiano Edy Tavares y el español Willy Hernangómez, además del base de Joventut de Badalona Ricky Rubio, que vuelve a las canchas tras un año sin jugar.

Además de estos tres jugadores, también estarán presentes Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Coviran Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket) y Jean Montero (Valencia Basket).

A este acto no podrán asistir representantes del Unicaja Málaga, por su participación en la Copa Intercontinental de la FIBA que conquistaron este domingo, ni de UCAM Murcia, por su participación en la fase previa para poder acceder a la Basketball Champions League.

La presentación comenzará a las 19.30 horas con un evento cuyos maestros de ceremonias serán Sergio Bezos y Alejandra Llambés, encargados de dar a conocer las novedades de una campaña que comienza este fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, donde Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife pelearán por hacerse con el título. La competición liguera arranca el siguiente fin de semana, con los primeros partidos el sábado 4 de octubre.