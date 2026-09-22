La acb presenta este miércoles en su canal de YouTube su documental sobre Sergio Llull

Archivo - Sergio Llull celebra una canasta con el Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acb estrenará este miércoles a las 21.00 hora sen su canal de 'YouTube' el documental 'Mandarinas', el cual relata la historia del base español Sergio Llull, que el próximo fin de semana arrancará su vigesimoprimera temporada con el Real Madrid en la Liga Endesa y se convertirá en el jugador con más temporadas en un mismo club en la historia de la competición.

En la pieza, producida y emitida por la asociación, se puede ver como familia y amigos cuentan los entresijos de su increíble carrera con los momentos en los que ha tocado el cielo y también los más duros, como la rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha que le mantuvo ocho meses fuera de las canchas.

El documental, que lleva el título de 'Mandarinas' en relación a cómo se conocen los famosos tiros, algunos increíbles, sobre la bocina del base menorquín, habla también de los inicios del de Mahón y su debut en la temporada 2005-2006 con el Bàsquet Manresa, desde donde dio el salto al Real Madrid, en el que ha disputado hasta el momento 685 partidos en Liga Endesa y ha sumado un máximo histórico de 25 títulos nacionales.