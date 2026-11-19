Aday Mara durante un partido con los Oklahoma City Thunder - Javier Cardona / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara firmó un buen partido en la jornada de este miércoles de la Fase Regular de la NBA 2026-2027 pese a que su equipo, los Oklahoma City Thunder, sufrieron una nueva derrota, mismo destino para Hugo González con los Boston Celtics, mientras que Santi Aldama sí ganó con los Dallas Mavericks, aunque no jugó demasiado.

El jugador aragonés volvió a salir en el quinteto titular de los Thunder en la ajustada derrota en casa por 112-117 ante los Atlanta Hawks y sumó casi 27 minutos, en los que además de anotar 10 puntos, con 4/6 en el lanzamiento, y capturar seis rebotes, demostró su capacidad en el pase con ocho asistencias, para ser el que más de su equipo en esta faceta. Un tapón completó su estadística.

De todos modos, los campeones de 2025 siguen sin arrancar excesivamente bien su campaña y encajaron su cuarta derrota en los últimos cinco choques tras un duelo donde su estrella, el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, hizo 34 puntos, pero volvió a estar desacertado desde el triple (1/6), lo contrario que el visitante Lu Dort, miembro del equipo que ganó el anillo hace dos campañas y cuyos triples en el último cuarto fueron claves para los Hawks.

Tampoco les fue bien en cuanto a lo colectivo a Hugo González y Santi Aldama. El alero madrileño participó mucho, más de 15 minutos, pero se quedó en tres puntos, con poca puntería desde el triple (0/3), aunque apoyó con seis rebotes, en la derrota por 105-101 ante los Denver Nuggets, mientras que el ala-pívot canario no jugó demasiado, seis minutos, en su regreso con los Dallas Mavericks tras perderse el partido previo y falló sus dos triples en el triunfo por 116-94 ante los Golden State Warriors.