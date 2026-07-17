Agustín Ubal regresa al Barça y firma hasta 2029

Archivo - Agustin Ubal en un partido con el BAXI Manresa contra el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto ha anunciado este viernes el regreso del exterior uruguayo Agustín Ubal, que cumple 23 años el domingo y que firma un contrato hasta el 30 de junio de 2029 después de acumular experiencia en cinco equipos de la Liga Endesa desde su anterior salida del club blaugrana.

"Siempre soñé con este momento. Desde que me fui siempre quise volver, trabajé mucho para conseguirlo y estoy muy contento y feliz, con muchas ganas de empezar y afrontar este reto. Quiero ayudar al Barça a triunfar como siempre", aseguró el jugador en declaraciones facilitadas por el club.

Ubal (Montevideo, 19 de julio de 2003), de 1,98 metros, regresará al Palau Blaugrana con pasaporte italiano y condición de jugador de formación. El uruguayo llegó a la cantera 'culer' en 2019, con apenas 16 años, debutó con el primer equipo bajo las órdenes de Sarunas Jasikevicius y, tras completar varias cesiones y desvincularse del club, vuelve después de disputar 129 partidos en la Liga Endesa, siendo su último destino el BAXI Manresa.

El internacional explicó que su objetivo de regresar al Barça nunca cambió durante su etapa fuera del club. "La clave fue no bajar los brazos. Siempre le decía a mi familia que quería volver y trabajé para conseguirlo. Creo que físicamente he dado un paso adelante y la experiencia en la Liga Endesa y en la EuroCup me ha preparado para afrontar este desafío", afirmó.

Capaz de actuar como base, escolta o alero, Ubal destacó que pondrá su polivalencia al servicio del equipo. "Puedo moverme en las tres posiciones exteriores y cuando juego lo hago con el corazón. Quiero aportar carácter, energía y ayudar donde haga falta para que el Barça siga compitiendo por todos los títulos", concluyó.