El ala-pívot británico Tosan Evbuomwan ficha por el Barça hasta 2028. - BARÇA BASKET

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot británico Tosan Evbuomwan se convirtió este lunes en nuevo jugador del Barça por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, después de una amplia trayectoria en el baloncesto estadounidense y reforzará el juego interior del conjunto azulgrana, según ha comunicado la entidad.

Evbuomwan, que vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo, y el Barça llegaron a un acuerdo para que el británico se ponga a las órdenes del nuevo técnico, Aleksander Sekulic, con quien encajará en un sistema de juego basado en ataques rápidos.

El jugador tiene una "buena penetración en la pintura para anotar cerca del aro, pero también con buenos porcentajes desde la distancia", destacó el club en el comunicado.

El ala-pívot británico completó su etapa universitaria en Princeton, con el que disputó 83 partidos en tres temporadas, con unos promedios de 4,1 puntos en la primera, 16 en la segunda y 15,2 en la última. Después, Evbuomwan dio el salto a la NBA, donde debutó con los Memphis Grizzlies antes de pasar a los Detroit Pistons. Paralelamente, disputó la G-League con los Motor City Cruise, donde firmó una media de 15,1 puntos, 8,2 rebotes y 3,6 asistencias en 32 partidos.

En las siguientes temporadas, Evbuomwan jugó en los Brooklyn Nets y en los New York Knicks de la NBA. Sin embargo, sus actuaciones más destacadas fueron en la G-League con los Ontario Clippers (19 puntos de media en 18 partidos), los Long Island Nets (19,4 puntos en 13 partidos), los Westchester Knicks (17,7 puntos en 12 partidos) y los Maine Celtics (19,4 puntos en 9 partidos).

En su última etapa en Estados Unidos, el británico defendió la franquicia de los Greensboro Swarm, con los que completó unos 'play-offs' con promedios de 17,4 puntos, 6,8 rebotes y 2,2 asistencias, por lo que fue nombrado MVP de las últimas Finales de la G-League.