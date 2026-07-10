El ala-pívot letón Roberts Blumbergs ficha por el Casademont Zaragoza hasta 2027

Archivo - El ala-pívot letón Roberts Blumbergs (derecha), con el Galatasaray en un partido de la 'Basketball Champions League'. - Europa Press/Contacto/Onur Dogman - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot letón Roberts Blumbergs se convirtió este viernes en nuevo jugador del Casademont Zaragoza, precedente del Aliaga Petkim turco y firmando un contrato con el club aragonés hasta 2027, según comunicó la entidad española.

Blumbergs y el club aragonés llegaron a un acuerdo para que el letón fichara por el Casademont Zaragoza hasta 2027 con el objetivo de reforzar el juego interior 'rojillo'. "El jugador es conocido por la 'Marea Roja' puesto que nos enfrentamos a él en el curso pasado en la segunda ronda de la FIBA Europe Cup", recordó el comunicado del club.

En la liga turca, sus promedios fueron de 8,6 puntos, 4,6 rebotes y un 40% en tiros de tres. Antes, el letón, de 28 años, se formó en la Universidad 'Gran Canyon' de la NCAA de Estados Unidos. Posteriormente, debutó como profesional con el Valmiera Glass VIA en su tierra natal. Además, cuenta con una experiencia en el baloncesto español por su etapa en el Palencia Baloncesto. En estos últimos años, Blumbergs ha militado en el Aris griego, el Galatasaray y Petkim Spor turcos, respectivamente.

El ala-pívot ha sido internacional con Estonia desde las categorías inferiores. Actualmente se encuentra en la fase de clasificación al Mundial de Catar del año que viene, siendo "uno de los jugadores más destacados del conjunto nacional", concluyó el comunicado.