Alba Torrens: "El equipo hará la reflexión para volver más fuertes y con más motivación"

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Alba Torrens admitió este lunes que la medalla de plata conquistada en el Eurobasket ha "costado mucho" y que "hay mucho trabajo detrás de ella", y reconoció que no ha sido "fácil poder valorarla" porque todavía es "muy reciente" cómo se escapó el oro ante Bélgica, pero que "el equipo hará la reflexión para volver más fuertes y con más motivación" y que a nivel personal es uno de los metales a los que da "más valor".

"Ha costado mucho, hay mucho trabajo detrás de ella. Sabemos todas las necesidades que hemos tenido que superar para conseguirla y creo que tiene un mérito enorme, que podemos hablar de equipo, de volver a estar arriba en un podio durante tantos años es muy complicado y es verdad que estamos muy contentas de volver con esta medalla porque cuando has estado en esto durante tanto tiempo, sabes lo que cuesta y no es nada fácil volver a conseguirla", señaló Torrens a los medios antes de la celebración del metal en Madrid.

La balear reconoció que "primero" había intentado que ella misma valorase lo logro como un éxito antes de hacérselo comprender a las más nuevas en esto. "Al final del partido fue un momento doloroso, era mezcla entre dolor y rabia, y no fue fácil poder valorar ya desde ese primer momento el valor de esta plata. Estamos procesándolo y yo he intentado transmitirles el orgullo que siento de todo el equipo, de las jugadoras, de Miguel (Méndez, seleccionador), del staff, de todas las personas que nos acompañan", apuntó.

"Lo primero porque lo hemos hecho como equipo y el cómo también importa. Es un camino que hemos disfrutado y al final hay que valorar esta plata como un éxito", añadió la capitana, que no esconde que este podio continental "era uno de los retos más grandes y apasionados" que se les había planteado "como equipo".

Así, recordó que "había adversidades desde antes de la concentración, con lesiones muy importantes para el equipo" y resaltó "el saber sobreponerte y seguir compitiendo al nivel" que han ofrecido. "El que haya sido una línea tan fina la que nos ha separado del oro, te diría que es una de las medallas que le doy más valor", admitió.

Y las más jóvenes se lo han puesto "facilísimo" a Torrens, que reiteró su "orgullo de formar parte de este equipo". "Desde el primer momento creo que todas cogimos el compromiso y la responsabilidad cada una en su parte para sumar al equipo. Hemos ido todo el camino unidas, mirando de qué manera podías sumar y nos lo hemos pasado muy bien en el camino. Y creo que eso es importante también porque somos profesionales y hemos estado muy cerca, pero también creo que todo el camino y la manera en que hemos vivido todo el proceso también tiene mucho valor porque no es fácil el formar un equipo y lo hemos conseguido", afirmó.

"Nos hemos emocionado, nos han llegado palabras de que hemos emocionado y esto también le da más sentido, el ir más allá de nosotras mismas y ver que podemos también transmitir fuera y eso también nos llena y nos consuela el dolor que tenemos, nos llena de felicidad y de motivación para seguir dando nuestra mejor versión siempre", añadió la alero.

Torrens dejó claro que llevan esta medalla "con mucho orgullo porque al final es una línea tan fina en el deporte que te puede poner en un lado u otro" y por ello "sería injusto no valorar su peso y mérito", sin olvidar el "ver qué" les ha dicho "esta situación" vivida. "En qué podemos mejorar y estoy segura que el equipo hará la reflexión para volver más fuertes, volver con más motivación y seguir compitiendo como lo estamos haciendo. Este es nuestro objetivo y seguiremos trabajando para ello", remarcó.

"Es muy reciente y las emociones hay que sentirlas. Al final somos humanos y claro que nos dolió, pero una vez más, también hemos pasado esto como equipo, nos hemos acompañado todas y hemos dicho que cuando ganamos nos hemos hecho como equipo y cuando perdemos, también. Nos hemos agarrado si cabe más fuerte y hemos llegado aquí con la medalla al cuello y estoy segura que en estos días que van a pasar le vamos a dar más y más valor porque no era nada fácil lo que hemos hecho", manifestó la veterana jugadora.

Finalmente, se refirió a su futuro en la selección. "En este punto de mi carrera, no digo que vaya día a día, pero casi, casi. Y sí que en este campeonato no quería pensar más allá porque esos pensamientos de tomar decisiones te sacan del momento. Estoy muy contenta de haber podido primero estar aquí, en este equipo que para mí siempre ha sido una prioridad, y había trabajado mucho este último año para poder estar ahí. Estoy contenta de haber podido ayudar al equipo a volver con esta medalla y ahora con pausa, veremos, pero sí que estoy contenta con cómo me he sentido en este campeonato y a ver qué nos dice la vida", sentenció.