Alba Torrens: "Me ilusiona este equipo por el talento de las jóvenes que no va acorde a su edad"

Archivo - Alba Torrens - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección nacional de baloncesto, Alba Torrens, se mostró "ilusionada" por el talento de la nueva generación del combinado español, y a su vez valoró "positivamente" que España tenga tanta representación en la WNBA, una situación que el equipo gestionará de "la mejor manera posible" en la preparación para el Mundial de Berlín.

"Me ilusiona este equipo porque ves el talento que ya han demostrado jugadoras muy jóvenes con un nivel que no va acorde a su edad. Lo más importante es estar con muchas ganas de trabajar, de hacer este camino y no pensar en el resultado, sino centrarnos en el día a día. Veo al equipo contento de estar aquí y con ganas de poner nuestro trabajo sobre la pista y a disposición del equipo", reconoció Torrens a los medios en la preparación para el Mundial de Alemania que se disputará del 4 al 13 de septiembre.

Y es que, la selección española tiene bastante presencia en la WNBA, algo que Torrens valoró este miércoles "positivamente" en el inicio de la concentración en Madrid para la gran cita de este verano. "Esto habla del nivel y del talento de la 'jugadora española' y estamos todos muy contentos de lo que están haciendo", afirmó.

"Para la selección creo que es muy positivo esta experiencia para cuando estén con nosotras. Esta situación la vamos a gestionar lo mejor que podamos. Es una situación nueva, pero nuestro objetivo es crear el mejor equipo para llegar al primer día del campeonato en las mejores condiciones", destacó la alero.

Fruto de tener tanta presencia española en la WNBA, el combinado nacional no podrá contar con ellas durante estas semanas, pero Torrens aseguró que "mantendrá el contacto". "Nos alegramos mucho de lo que están haciendo en una competición que no es nada fácil. Es muy positivo para el equipo porque individualmente seguimos creciendo y hace crecer al equipo", confesó.

"Nos vamos a centrar en esta situación que tenemos ahora y por supuesto que vamos a hacer equipo desde aquí, desde allá, desde donde haga falta", puntualizó la jugadora balear.

Por su parte, Alba disputará su cuarto Mundial, con tres medallas en los anteriores, pero la jugadora, de 36 años, valoró más "la presencia" del equipo en esta gran cita. "Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir en lo más alto. Siento ilusión y a la vez responsabilidad por estar en el Mundial con este equipo. Estoy comprometida y con ganas de trabajar para prepararnos lo mejor posible", subrayó.

"Cuando has estado y no has estado tan bien como fue en el último mundial, en este momento lo valoras muchísimo y eso te da conciencia de no darlo nunca por hecho, de valorarlo cuando estás y de querer aprovechar esta oportunidad lo mejor posible. Esa es la clave, quitarnos un poco expectativas y centrarnos en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y en buscar nuestra mejor versión con las circunstancias que tenemos, pero queremos mirar en positivo y en prepararnos bien", opinó sobre la vuelta de España a un Mundial después de ocho años.

Sin embargo, esta edición mundialista será diferente, ya que será una competición corta, pero Torrens destacó que las jugadoras vienen de competir "al máximo" en todo tipo de competiciones. "Han jugado partidos de mucha presión y de responsabilidad. El año pasado hablábamos de un cambio generacional y este equipo, jugadora por jugadora, ha dado un paso adelante. Por lo que también cuenta como preparación para esta cita mundialista", aseguró.

"No solo falta haber jugado un Mundial para tener experiencia o preparación, sino que todas las competiciones nos preparan. Lo que se hizo el año pasado tiene muchísimo valor por el momento, por la manera. Y ahora queremos seguir creciendo, seguir preparándonos para competir en nuestra mejor versión", añadió la subcampeona de Europa.

Por su parte, Torrens se ve "muy bien" físicamente tras prepararse en "todas las facetas". "Me preparé, tanto física como mentalmente en la pista y puse todo el trabajo y todo lo que está en mi mano para estar lista para aportar. Aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo", aseveró.

El deporte español vive uno de sus mejores momentos por la racha ganadora de la selección masculina y femenina de fútbol, algo que para la alero no supone una presión, sino una inspiración. "Es una alegría para todos porque estamos todos en un mismo equipo y para nosotros es una alegría. Nosotras tenemos ganas de seguir trabajando y de estar preparadas para competir en este Mundial y hacerlo lo mejor que podamos", zanjó.