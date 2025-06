Alba Torrens: "La selección siempre ha sido una prioridad por todo lo que significa"

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española de baloncesto, Alba Torrens, da mucho "valor a la unión" que están teniendo las más jóvenes y las más veteranas de cara y que provoca que exista "un liderazgo totalmente compartido" de cara a afrontar a partir de este jueves el Eurobasket, un cita más para la mallorquina que "siempre" se ha sentido pese a llevar muchos años con "ilusión renovada" de competir todos los veranos porque el combinado nacional "ha sido una prioridad por todo lo que significa".

"Creo que es importante y al final la unión del equipo puede ser un factor diferencial en muchos momentos. Estamos disfrutando del camino a la vez que estamos trabajando mucho también para intentar encontrar nuestra mejor versión antes del campeonato y yo sí que valoro mucho esta unión que tenemos", expresó Torrens a Europa Press tras un entrenamiento en las instalaciones del complejo 'TENPLE' en la localidad madrileña de Villa.

España ha preparado y acude al Eurobasket con muchas jugadoras jóvenes y con poca experiencia a estos niveles, pero que suben "con una energía especial". "Yo les digo que son esa luz que llegan y iluminan. Aparte, no solo eso, sino el talento, con todas ellas demostrando estar jugando tanto en LF Endesa como competiciones europeas a un grandísimo nivel", expresó.

La balear, ganadora de nueve medallas internacionales (dos oros, tres platas y cuatro bronces), insiste en que "para muchas" de estas jóvenes ha sido su "primer año" en la élite y que "se tiene que valorar mucho lo que han hecho porque no es nada fácil". "Los que llevamos un 'poquito' más aquí somos conscientes de lo que han hecho esta temporada. Ahora también lo están demostrando aquí en la selección y están por supuesto con la mentalidad de seguir creciendo", añadió.

Un proceso por el que Torrens pasó también cuando le tocó dar el salto al combinado nacional en 2008. "Es muy bonito el poder verlo de diferentes perspectivas y el pensar cómo lo viste, cómo se pueden sentir ahora ellas y el ver que cada una está en un momento y que eso no es un inconveniente sino lo contrario. En esa diversidad podemos encontrar la fuerza, esas diferentes maneras y diferentes fortalezas es lo que hacen al equipo fuerte", comentó.

La capitana reconoce que es de las que ve "muy positiva esa combinación" de juventud y experiencia. "Es aportar de diferentes maneras y, sinceramente, es un liderazgo totalmente compartido porque hay muchos momentos y es verdad que las más jóvenes también dan un paso adelante en muchas situaciones", remarcó.

Alba Torrens también tiene claro que le sigue gustando ir a la selección y no descansar después de un compromiso de más de una década. "La verdad que no. Algún verano que no he estado ha sido más forzado, el del 19 que tuve una lesión, pero cada verano ha sido una decisión muy consciente, tanto mental, pero también con el corazón y nunca me han pesado los años, diríamos, pasados", advirtió.

"Siempre me he sentido con la ilusión renovada de volver a estar aquí y agradecida de poder formar parte de este equipo verano tras verano. Para mí siempre ha sido prioridad por todo lo que significa y siempre también he sentido la responsabilidad y compromiso, pero unido a ilusión y a amor por este equipo. Este año no es diferente y llevo la ilusión de este campeonato sin pensar mucho en el pasado. No es lo que vendrá, sino la ilusión de estar aquí y de compartir pista con todas mis compañeras, estoy disfrutando de este camino y de intentar dar lo mejor de mí, tanto en la pista como fuera", subrayó la alero.

Esta suma ya 216 internacionalidades, a casi cien de la histórica Laia Palau que se retiró con 314 y que lo hizo fue "único" y cuya "longevidad hay que darle mucho valor porque significa estar una vez y otra, y al máximo nivel y sumando en el equipo, dentro y fuera". "Ella siempre decía una frase, que creo que nos resonó todas al final, que era que la cosa va de dar. Y ella dio mucho y dio todo a este equipo, y yo creo que en eso será única. No sé si en algún momento alguna jugadora lo puede superar, pero es dificilísimo lo que ha hecho y hay que darle mucho valor a todo lo que hay detrás para conseguir tal cifra", remarcó.

CONSTRUIR "UN ESTILO PROPIO" PARA UN "RETO DURO" COMO UN EUROBASKET

De cara al Eurobasket que arranca este miércoles, la actual subcampeona se lo toma "como un reto" después de acudir a la cita con "lesiones muy importantes de jugadoras clave y jugadoras en su mejor momento". "Un Eurobasket siempre es un reto duro, pero lo que queremos hacer, o lo que hemos hecho, es centrarnos en el aquí y en el ahora, y nuestro objetivo todos estos días es construir nuestra mejor versión y nuestro estilo propio, sin compararnos", puntualizo.

Por ello, deben buscar sus "fortalezas, ese estilo y autenticidad" ante este campeonato. "Estamos construyendo ese objetivo de buscar nuestra mejor versión, que es el mejor que podemos tener y el que nos va a llevar más lejos. Ya veremos dónde", afirmó Torrens, que aseguro que lo han buscado en el "trabajo diario". "Equivocándonos, corrigiendo, buscando, encontrando, y construyendo el equipo para llegar al primer partido del campeonato para competir al máximo nivel. Nuestro objetivo después es salir a ganar cada partido", resaltó.

Además, con el peso de que el baloncesto español ha sido protagonista y, quizá, haya mala costumbre de exigir siempre estar en las medallas tanto a nivel masculino como femenino. Para la veterana jugadora, "es algo muy positivo y de mucho mérito que durante tantos años el nombre de España esté presente" y que sientan "esta responsabilidad de vestir esta camiseta".

"Pienso que cuando hacemos una pausa y miramos atrás en todo lo que ha conseguido este equipo, habría que pararse para ver todo lo que se ha hecho, todo el trabajo, ya no sólo de las jugadoras o del 'staff' que está aquí, sino de la federación, de los presidentes y directivos de los clubes. Al final, esto es un reflejo del trabajo de mucha gente y no pienso que ahora en este momento no hay que mirar atrás ni compararse sino seguir con la competitividad que siempre nos ha caracterizado", expresó la mallorquina.

La alero tampoco esconde que "la línea de ganar o perder es muy fina" por lo que no "siempre" se debe medir el rendimiento de un equipo "por un resultado". "Tenemos que centrarnos en este momento e ir a por este reto, que es duro y también ilusionante y emocionante para nosotras", agregó.

Finalmente, Alba Torrens habló de su futuro a nivel de clubes tras cerrar su etapa en el Valencia Basket. "No lo sé, la verdad. La respuesta para mí ahora mismo es fácil porque a veces es más complicada al no poder contar todo en el momento, pero ahora mismo es fácil porque aún no sé dónde voy a jugar la temporada que viene. Estoy centrada cien por cien en el Eurobasket, en el día a día y en buscar mi mejor versión para este equipo. Cuando acabe el Eurobasket decidiré a ver dónde será mi próximo destino", sentenció la balear.