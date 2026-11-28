Archivo - Alberto Abalde, en un calentamiento. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Alberto Abalde ha abogado por prepararse "para un partido largo" en su cita de este domingo contra el combinado de Grecia, correspondiente a la jornada 4 de la segunda ronda en la fase clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027.

"Es un partido muy importante para la clasificación. Un gran equipo, muy buenos jugadores, jugadores con experiencia y que vienen de una derrota, vienen ellos también jugándosela y es un partido complicado, duro, muy duro seguro. Tenemos que estar preparados para un partido largo y hacer las cosas bien", dijo Abalde este sábado en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Un partido muy especial siempre que vengo aquí a Santiago, ya sea con el Madrid o esta ocasión tan especial con la selección. Partidos muy bonitos para mí porque tengo a la familia siempre en la grada y amigos. Un partido muy bonito, además que es un partido importante para el equipo y creo que la afición de Santiago, que es una afición increíble, yo creo que nos va a ayudar y estamos muy motivados", añadió el alero.

"Nosotros pensamos en lo nuestro, sabemos que es un partido muy importante, clave para nosotros. Tenemos bastantes ocupaciones en la cabeza con llegar y ya ponernos, adaptarnos, aprendernos jugadas, etc. También compañeros con los que no estás habituado a jugar, cada uno tenemos nuestra dinámica en el equipo, pues ponernos ya para competir. Y estamos muy focalizados en lo nuestro", concluyó el jugador madridista.