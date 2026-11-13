Aldama brilla poco en la paliza de los Timberwolves a los Mavericks

Archivo - Santi Aldama durante un partido con la selección española - ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama no tuvo una actuación muy destacada en la clara derrota por 133-94 que sufrió su equipo, los Dallas Mavericks, en su visita a los Minnesota Timberwolves, en la jornada de este viernes de la Fase Regular de la NBA 2026-2027.

Los 'Mavs' llegaban al partido en busca de su cuarta victoria consecutiva, pero se estrellaron ante los locales, que encadenaron por su parte el quinto triunfo seguido después de un partido sin demasiada historia ya que los 'Wolves' abrieron brecha antes del descanso (67-52) y lo cerraron con un autoritario tercer cuarto (36-17).

Santi Aldama estuvo en la discreta línea de los Mavericks, donde Cooper Flagg se quedó en 12 puntos y además bajó notablemente su presencia en la pista hasta casi la decena de minutos. El grancanario aportó tan sólo un triple en una noche aciaga en el tiro (1/6, con 1/4 desde más allá de la línea de tres), además de un rebote, una asistencia y un robo.