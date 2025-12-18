Aldama roza el 'doble-doble' en el triunfo de los Grizzlies

Archivo - El jugador español Santi Aldama - Europa Press/Contacto/Xenophon Karakalos - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, se impusieron este miércoles a los Minnesota Timberwolves por 110-116, con el jugador español quedándose a las puertas (8 puntos y 11 rebotes) de lograr su tercer 'doble-doble' de la temporada.

Con las bajas de los titulares Ja Morant y Zach Edey, el grancanario volvió a formar parte del quinteto inicial por tercer encuentro consecutivo y disputó un total de 34 minutos, el que más en la franquicia de Tennessee, que confirmó su buen momento con su séptimo triunfo en los últimos nueve partidos.

Sin embargo, disputó gran parte de sus minutos en la posición de alero, donde no se acabó de encontrar del todo cómodo y no pudo brillar en ataque (8 puntos) con un 4/8 en tiros de campo, fallando sus dos únicos triples.

A pesar de este desacierto en el lanzamiento, el ala-pívot canario logró brillar en otras facetas del juego. En los 34 minutos que estuvo sobre la pista, logró hasta 11 rebotes que fueron muy importantes para controlar el potente juego interior de los Timberwolves, formado por Rudy Gobert y Julius Randle, que asumieron más protagonismo ante la baja de Anthony Edwards.

Los Grizzlies estuvieron liderados brilló Jaren Jackson Jr con 28 puntos y 12 rebotes. El ala-pívot fue decisivo en el último cuarto para liderar el triunfo de su equipo, que se mantiene en la novena posición en la Conferencia Oeste, aunque igualados con el mismo récord (13 victorias y 14 derrotas) con los octavos clasificados, los Golden State Warriors.