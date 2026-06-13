Aleksa Ilic ficha por el Río Breogán

Archivo - Aleksa Ilic, en un partido con la selección de Montenegro. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot montenegrino Aleksa Ilic, de 29 años y 2,05 metros de altura, se convirtió este viernes en nuevo jugador del Río Breogán para la temporada 2026-27, habiendo tenido "una sólida trayectoria en la Liga Adriática" y siendo "un habitual en la selección nacional".

"Ilic proviene del SC Derby de Podgorica, donde fue el segundo jugador mejor valorado la temporada pasada con un promedio de 20, además de promediar 15,2 puntos y 8 rebotes en 26 partidos jugados, con una tasa de éxito del 72,6% en tiros de dos puntos, 77% en tiros libres y casi dos bloqueos de media por partido", indicó el Breogán en su nota.

"Pasó gran parte de su carrera en el Buducnost y cuenta con una amplia experiencia en competiciones europeas como la Eurocup, la Euroliga y la BCL", añadió el comunicado de prensa sobre un jugador con "una gran envergadura, bien intimidante y con una movilidad notable".

La misma nota de prensa lo definió como "un buen defensor que también destaca por su talento para el rebote y la anotación, siendo particularmente efectivo en posiciones cercanas al aro". Este fichaje se suma para el próximo curso a las renovaciones de Danko Brankovic, Francis Alonso, Dominik Mavra, Aleksandar Aranitovic y Mihajlo Andric.

"La dirección deportiva del Breogán continúa trabajando para conformar un equipo competitivo de alto nivel para la temporada 2026-27, la sexta consecutiva en la máxima categoría y que coincide con la celebración del 60 aniversario", concluyó el club de Lugo en su nota.