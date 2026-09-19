Aleksander Sekulic: "Estamos creciendo poco a poco como equipo en todo"

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, en el partido contra el Valencia Basket en la Supercopa Endesa 2026 - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BADALONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, se mostró muy satisfecho tras la agónica victoria de su equipo ante el Valencia Basket (86-87) en la segunda semifinal de la Supercopa Endesa disputada en el Olímpic de Badalona, subrayando la capacidad de sus hombres para jugar "como una unidad" ante los contratiempos y asegurando que están "creciendo poco a poco como equipo en todos los aspectos".

"Ha sido un partido verdaderamente de semifinales, con mucha intensidad y energía, donde ha pasado de todo en pista en ambos lados. Valencia es un gran equipo, ha hecho una buena transición de la temporada pasada a esta y era un gran reto para nosotros", arrancó el preparador azulgrana en rueda de prensa.

Sekulic valoró la solidez pese a las imprecisiones colectivas. "Jugamos bastante sólido, no genial, porque tuvimos algunos fallos en ataque, pero pudimos hacer cosas buenas: compartimos el balón y encontramos jugadores abiertos. Felicito a los jugadores por su energía e intensidad, y por cómo controlaron el rebote", enfatizó, destacando el paso al frente en el aspecto mental.

"Si juegas como una unidad, como un grupo, es mucho mejor. Tenemos grandes jugadores, pero jugamos mejor en la segunda parte actuando como un grupo. En ataque los jugadores todavía deben conocerse porque tenemos muchos nuevos, pero estamos creciendo poco a poco como equipo en todos los aspectos", añadió.

En este sentido, el técnico esloveno quiso ensalzar el compromiso y el coraje mostrado por sus hombres sobre el parqué del Olímpic. "Queremos que el equipo se comporte así. Puedes tener una mala noche o no estar bien en ataque, pero si luchas todo el partido, te dejas todo cada noche y el tanque del depósito se vacía, está bien. Es lo que valoramos. Si te dejas el corazón y juegas por tu club y tu afición, más allá del talento, dejarlo todo en la pista es lo más importante", aseveró.

Asimismo, Sekulic celebró el reparto anotador del conjunto culé, que contó con cinco jugadores en dobles dígitos de anotación (Robinson, Parra, Nebo, Nkamhoua y Martin). "A los entrenadores nos gusta que todos aporten, tanto en puntos como en cosas que no se ven en las estadísticas. Pero ver a cinco jugadores con más de 10 puntos es una muy buena señal", puntualizó.

Cuestionado por la descalificación de Josh Nebo por una segunda falta flagrante a comienzos del último cuarto, el entrenador azulgrana rehusó entrar en polémicas y prefirió ensalzar la respuesta del grupo. "No voy a comentar el arbitraje. Lo vieron así y debe haber sido así. Nebo ha sido eliminado y nuestro plan de partido era acabar con él en pista, pero es una buena señal que otros jugadores hayan dado un paso adelante", explicó.

Por último, Sekulic ya piensa en el choque decisivo de este domingo ante el anfitrión Asisa Joventut (19.00 horas). "A los entrenadores no nos gusta tener partidos seguidos, pero la situación es la misma para los dos equipos. La clave para el domingo será que el staff médico haga un gran trabajo de recuperación", concluyó.