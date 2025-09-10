Alemania sujeta a Doncic y se cita en semifinales del Eurobasket con Finlandia

Franz Wagner, durante un partido con la selección alemana. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Los germanos batieron por 99-91 a Eslovenia y los finlandeses ganaron por 93-79 a Georgia

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de baloncesto de Alemania y de Finlandia han pasado este miércoles a las semifinales del Eurobasket masculino, cuyos cruces por el podio se están disputando en Riga (Letonia), gracias a sus triunfos respectivos ante Eslovenia por 99-91 y contra Georgia por 93-79.

Sobre el parqué del Xiaomi Arena de la capital letona, abrieron fuego finlandeses y georgianos. Pese a la igualdad en el inicio del partido, el conjunto encabezado por Lauri Markkanen se distanció en el marcador al término del primer cuarto (28-15) gracias a cuatro triples casi seguidos.

La dinámica a favor de los nórdicos siguió hasta el descanso (57-40), pero al regreso de vestuarios los caucásicos reaccionaron sobre todo por obra de Alexander Mamukelashvili. Sin embargo, Mikael Jantunen y Sasu Salin solventaron junto a Markkanen la labor anotadora y Finlandia no sufrió para meterse por primera vez en las 'semis' de un Eurobasket.

En el siguiente turno del día llegó el duelo más vibrante. Desde el principio, Luka Doncic cargó con la responsabilidad de su selección de cara al aro y lo demostró a 2:57 para concluir el primer periodo, pues el marcador reflejaba un empate a 17 y el base de Los Angeles Lakers enlazó triplazo, rebote y asistencia para cuajar un parcial de 2-10.

Pese a ir 21-32 abajo después de ese cuarto inaugural, los vigentes campeones del mundo iban a continuar en la 'pomada' siempre que Franz Wagner encontrase inspiración ayudado por Dennis Schröder en el juego exterior y por Daniel Theis en el interior. Los pupilos de Álex Mumbrú, sin dar órdenes pese a estar el banquillo, regresaron así a la pelea.

Aunque Eslovenia siempre aguantó por delante en el tercer periodo, un triple de Tristan da Silva desde el centro de la cancha cerró el minuto 30 justo sobre la bocina y anímicamente espoleó a sus compañeros, que en el arranque del cuarto acto voltearon el escenario (77-74) y sujetaron la amenaza de Luka Doncic y de Klemen Prepelic desde el perímetro.

En los últimos compases, los teutones gestionaron mejor el encuentro y finalmente sellaron la victoria para avanzar a una 'semis' donde el próximo viernes (16.00 horas) se verán las caras con Finlandia. Por el otro lado del cuadro, Grecia y Turquía se enfrentarán el mismo día (20.00 horas) para buscar la otra libre en el partido por el título.