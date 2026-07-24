El alero Tyrese Martin ficha por el Barça hasta 2027

Archivo - Tyrese Martin, de los Brooklyn Nets, supera al jugador de los Toronto Raptors Ja'Kobe Walter durante un partido de la NBA en Toronto - Europa Press/Contacto/Sammy Kogan - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes el fichaje del alero estadounidense Tyrese Martin, que firma por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, para reforzar el juego exterior del conjunto blaugrana con un perfil físico, versátil y con experiencia en la NBA, aunque esta será su primera aventura en el baloncesto europeo.

Martin, de 27 años y 1,98 metros de altura, puede desempeñarse tanto de alero como de escolta y llega al Palau Blaugrana para aportar intensidad defensiva, capacidad reboteadora y amenaza desde el perímetro.

El club destacó en un comunicado su polivalencia y talento ofensivo, además de señalar que ocupará una plaza de extracomunitario en la plantilla.

Nacido en Allentown (Pensilvania) el 7 de marzo de 1999, aterriza en Barcelona tras acumular un total de 181 partidos entre la NBA (122) y la G-League (59). Formado inicialmente en el baloncesto escolar de Pensilvania, donde fue elegido MVP de la Conferencia Este tras promediar 21,3 puntos y 11,4 rebotes en su último curso, completó posteriormente su desarrollo en la Academia Militar Massanutten y en las universidades de Rhode Island y Connecticut.

Su salto al baloncesto profesional llegó en el Draft de 2022, cuando fue seleccionado en el puesto 51 por los Golden State Warriors, que traspasaron inmediatamente sus derechos a los Atlanta Hawks. En su temporada de novato alternó la NBA con los College Park Skyhawks de la G-League, donde firmó 18 puntos y 9,1 rebotes de media. Posteriormente jugó un curso completo con los Iowa Wolves, equipo vinculado a los Minnesota Timberwolves, con unos promedios de 17,8 puntos, 8 rebotes y 3,5 asistencias.

Su etapa más importante en la NBA llegó con los Brooklyn Nets, donde coincidió con el entrenador catalán Jordi Fernández. Allí disputó un total de 97 encuentros, sobresaliendo especialmente durante la temporada 2024/25, en la que participó en 60 partidos con medias de 8,7 puntos, 3,7 rebotes y 2 asistencias, además de un 35,1 por ciento de acierto en triples en casi 22 minutos por encuentro.

Precisamente con la franquicia neoyorquina firmó la mejor actuación de su carrera en la NBA el 27 de noviembre de 2024, cuando anotó 30 puntos con ocho triples convertidos de diez intentos frente a los Phoenix Suns, estableciendo sus mejores registros anotadores tanto en puntos como desde la larga distancia.

La pasada campaña disputó otros 37 partidos con Brooklyn antes de ser cortado en febrero y finalizar el curso en los Philadelphia 76ers, con los que jugó nueve encuentros en la NBA. Paralelamente, dejó una gran carta de presentación en la G-League con los Delaware Blue Coats, donde promedió 31 puntos, 9,7 rebotes y 6,3 asistencias, con un 56,8 por ciento de acierto desde la línea de triple.

Con la incorporación de Martin, el Barça continúa remodelando su plantilla para el nuevo proyecto liderado por el entrenador esloveno Aleksander Sekulic, después de las recientes llegadas del pívot Olek Balcerowski, el escolta Stanley Umude, el base Justin Robinson y el ala-pívot Olivier Nkamhoua.