Álex Abrines: "Quiero volver a disfrutar del baloncesto"

El alero del Barça Álex Abrines se mostró este domingo con más "ganas" que nunca por su nueva etapa como azulgrana, donde quiere "volver a disfrutar del baloncesto", lo más importante además de ganar "títulos" con el Palau.

"Tengo muchas ganas de volver al Palau, hace tres años que no estoy y tengo mucha ilusión de volver. Físicamente cada vez estoy mejor, todavía queda un mes para volver a trabajo, y psicológicamente me encuentro con ganas, con fuerzas, y con muchas más ganas de las que he tenido en estos últimos nueve años", afirmó.

El cuarto fichaje del equipo de Pesic aterrizó este domingo en la Ciudad Condal y atendió a Barça TV con sus primeras declaraciones. "Quiero volver a disfrutar del baloncesto, ganar partidos, títulos, pero lo más importante es disfrutar y dar lo mejor", afirmó, antes de valorar los otros refuerzos.

"Higgins también en el '2', Davies, Mirotic... Niko es una muy buena persona y como jugador es uno de los referentes en España, en la NBA ha jugado mucho y será una pieza clave en el Barça", dijo. Abrines definió sus sensaciones de volver al Palau después de tres temporadas en la NBA.

"La gente me ha dado ánimos, están muy contentos que vuelva y se agradece. Me han hecho ver que me quieren y que será un buen año. Tengo ganas de jugar para el público, tengo un gran recuerdo, cuando el Palau se llena es increíble y hace mucho tiempo que no lo siento", finalizó.