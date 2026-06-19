Alex Mumbrú, nuevo entrenador de la Virtus

Archivo - El entrenador español Alex Mumbrú - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Alex Mumbrú se convirtió este viernes en el nuevo técnico de la Virtus Bolonia, un cargo que compaginará con su actual puesto de seleccionador masculino de Alemania, según confirmó el conjunto italiano en su página web.

El entrenador catalán sustituirá en el banquillo del doble campeón de Europa al serbio Nenad Jakovljevic, que estaba al frente del equipo de forma interina tras la destitución del montenegrino Dusko Ivanovic el pasado mes de marzo.

El club italiano recordó los éxitos de la trayectoria deportiva de Mumbrú como jugador, "campeón del mundo" y "de Europa" con España, y mencionó su papel como entrenador de la selección alemana y la "histórica medalla de oro" en el pasado Eurobasket.

La Virtus agradeció igualmente a la federación alemana por "haber colaborado y consentido" que el entrenador español desempeñe "un doble papel" al frente de la selección nacional alemana y del equipo de la Lega.

"Quiero agradecer sinceramente a toda la directiva de la Virtus Bolonia por brindarme la oportunidad de formar parte de esta familia. Estoy emocionado de comenzar esta nueva aventura en el banquillo de uno de los clubes más históricos de Europa", señaló Alex Mumbrú.

El técnico catalán, que vuelve al baloncesto de clubes tras sus experiencias en el Bilbao Basket y el Valencia Basket de la Liga Endesa, se siente "sumamente orgulloso de entrenar a un club tan glorioso" y "ansioso por empezar". "Será una temporada larga, pero nos aseguraremos de trabajar duro desde el primer día, especialmente para nuestra fantástica afición, que siempre apoya al equipo", expresó.