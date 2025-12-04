Alfonso Plummer se desvincula del BAXI Manresa

Archivo - Alfonso Plummer, en un partido con el BAXI Manresa. - Europa Press/Contacto/Igor Kupljenik - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BAXI Manresa ha anunciado este jueves "un acuerdo" oficial "para la desvinculación" del jugador puertorriqueño Alfonso Roy Plummer, de 28 años y 1,85 metros de estatura, tras haber estado apenas cuatro meses en la entidad catalana.

"Plummer deja de ser jugador del BAXI Manresa. El club del Bages y el escolta puertorriqueño Alfonso Plummer llegan a un acuerdo para la desvinculación. ¡Gracias por todo y suerte, Fonsi!", indicó la entidad manresana en su cuenta de la red social X.

Nacido el 4 de septiembre de 1997 en Fajardo (Puerto Rico), Plummer solo había disputado seis partidos de este curso en la Liga Endesa con el BAXI Manresa. Así, había promediado 16:13 minutos sobre la cancha, 9,0 puntos, 0,8 rebotes, 0,2 asistencias, 0,3 tapones y 0,3 recuperaciones de balón.