Alicia Flórez vuelve al Valencia Basket después de su "fructífera" cesión en el Durán Maquinaria Ensino

Alicia Flórez, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Richard Dizon

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha confirmado el regreso para su primer equipo femenino de la jugadora española Alicia Flórez, base de 22 años y 1,75 metros de altura, después de haber pasado "una fructífera temporada cedida" en el Durán Maquinaria Ensino Lugo.

"Se encuentra ahora mismo viviendo su primera experiencia en la WNBA de la mano de Washington Mystics, tras la cual se incorporará de forma completa a la dinámica del conjunto 'taronja'", señaló este viernes el Valencia Basket en su página web.

"La española se une así para la próxima campaña a Virag Kiss, Marta Suárez, Helena Pueyo, Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor", añadió el club valenciano en su comunicado oficial.

"La leonesa llegó a Valencia Basket en la temporada 2022-23, aunque se incorporó al equipo vinculado en LF Challenge, La Cordà de Paterna, ya en 'playoffs' a causa de una lesión. En cuatro partidos promedió 11 puntos, 3,5 rebotes, 1,3 robos y 11,3 de valoración", destacó la nota.

"La siguiente campaña, alternando también con el primer equipo, fue una pieza importante promediando 12 puntos, 5 rebotes, 2,5 asistencias, 2 robos y 11,2 de valoración por encuentro. Esos dos primeros años el equipo vinculado se clasificó para la Final Four de ascenso a LF Endesa", recordó el mismo texto de prensa.

"Flórez ya comenzaba a tener minutos en el primer equipo de Valencia Basket, pero fue en la 2024-25 cuando la jugadora pudo tener más protagonismo. En todo ese periodo la exterior acumuló un total de 58 partidos entre LF Endesa, EuroLeague Women y Supercopa", agregó la nota.

Así, Flórez fue partícipe de cuatro títulos del club, en concreto dos Supercopas (2023 y 2024) y dos LF Endesa (2024 y 2025). "Con el Paterna en su última campaña disputó 14 partidos en los que promedió 14 puntos, 7 rebotes, 4,5 asistencias, 2,6 robos y 21,5 de valoración", subrayó la entidad 'taronja' sobre una jugadora que tiene contrato hasta 2027.

En el curso 2025-26 se marchó cedida al Ensino "para continuar con su progresión, contar con más protagonismo y ganar experiencia", según esa nota de prensa. "Supo asumir ese objetivo, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del combinado gallego, que ha realizado una gran campaña con la clasificación para la Copa de la Reina y los 'playoffs'", recalcaron los 'taronjas' sobre la evolución reciente de Flórez.

No en vano, promediando 11,7 puntos, 5,5 rebotes, 5,2 asistencias, dos robos y 15,5 de valoración en 33 minutos durante sus 30 partidos, Flórez fue galardonada como jugadora revelación de la LF Endesa e incluida también en el quinteto ideal de dicha competición.

"A principios de mayo, las Washington Mystics de la WNBA anunciaba la incorporación de la exterior con un contrato de desarrollo", indicó el Valencia Basket, elogiando unos "números que le valieron para que la franquicia le firmase un contrato profesional hasta final de temporada".