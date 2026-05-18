Álvaro Folgueiras: "Los jóvenes necesitamos jugar y la NCAA es una muy buena opción por muchas razones"

Alvaro Folgueiras durante el training camp de Madrid organizado por la FEB - FEB

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Álvaro Folgueiras se muestra feliz por la iniciativa de la Federación Española de Baloncesto (FEB) de diseñar un campo de entrenamiento para jóvenes que están jugando en los Estados Unidos porque "significa que siguen creyendo" en unos jugadores que como él han optado por la NCAA porque "es una muy buena opción por muchas razones" y porque en esta edad necesitan "jugar".

"Bien, muy bien. Estos dos primeros días, la verdad, han sido de trabajo. Este último mes ha sido más de estudio y la mayoría de la gente aquí lleva sin competir desde marzo, entonces estar de vuelta al trabajo en un entorno como este, la verdad es que se siente muy bien", señaló Folgueiras a los medios antes del entrenamiento de este lunes.

El andaluz no esconde que la principal diferencia entre el baloncesto en los Estados Unidos y en Europa es que este "es mucho más cognitivo". "Las lecturas y el baloncesto en general es bastante más sofisticado, así que estamos aprendiendo de las ideas y de los conceptos que trae Chus (Mateo, seleccionador) a la selección y que ya han dado resultados en las 'ventanas'", apuntó.

El malagueño confesó que el seleccionador es alguien "supercercano". "Nos da mucha confianza a todos y tengo la certeza de que es bastante sincero, que entrena con la verdad, y eso como jugador es todo lo que puedes pedir", admitió el ala-pívot.

Este se refirió a lo que les ayuda la experiencia en los Estados Unidos. "Somos jugadores jóvenes, necesitamos jugar y el baloncesto evoluciona, esto es un claro caso de por dónde tienen que ir los caminos ahora como jugadores jóvenes. Pero cada caso es un mundo, cada uno requiere un camino y una formación distinta, y en el caso de muchos de nosotros, creemos que la NCAA es una muy buena opción por muchas razones", remarcó.

"Aquí tenemos un selecto grupo que está mejorando, evolucionando y enseñando. Y allí, como hay tanta gente, es selección natural. La gran diferencia con España es todo lo salvaje que te pueda enseñar ese tipo de entorno, donde nadie va a hacer nada por ti y tienes que querer mejorar tú y entender un poco más del negocio que del baloncesto, principalmente", detalló sobre las diferencias entre Europa y los Estados Unidos.

Folgueiras tiene claro que este tipo de iniciativas que tiene la FEB para dar cariño a sus jóvenes que están fuera "significan mucho". "Significa que la selección, que 'La Familia', sigue creyendo en nosotros y en nuestro futuro, y que nos tienen en cuenta para representar a nuestro país, que para mí es lo más importante, y a lo máximo que puede aspirar cualquiera", se sinceró.

Por ello, le encantaría estar con la Absoluta en la 'ventana' de julio. "Llevo viniendo desde los 12 años y en cada verano que te vistes de 'rojo' pues he soñado un poco con ese tipo de momentos, así que, por supuesto (le gustaría ser llamado por Chus Mateo)", subrayó.

Tras jugar esta temporada con los Hawkeyes de la Universidad de Iowa y rozar la 'Final a Cuatro' universitaria, el español jugará ahora para la Universidad de Louisville, que milita en una "muy buen conferencia". "Ahora en 10 días, después de 9 meses, voy a Málaga, y después de eso me toca estar ya de pretemporada, que son largas", comentó.

"Todavía no conozco tanto del equipo, pero estoy muy ilusionado por el equipo que están formando y por la cultura que lleva construyendo Pat Kelsey estos dos últimos años. Tengo mucha ilusión de trabajar, de seguir ganando y de disfrutar del baloncesto, que al final es lo que nos mantiene todos viniendo aquí cada día", sentenció.