Amiab Albacete, Ilunion y Econy Gran Canaria buscan su billete para la 'F4' de la Champions Cup de BSR

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Amiab Albacete, actual campeón, el CD Ilunion y el Econy Gran Canaria buscarán entre este viernes y el domingo su clasificación para la 'Final a Cuatro' de la Champions Cup, la máxima competición continental de baloncesto sobre silla de ruedas.

El conjunto manchego, ganador de las tres últimas ediciones de la Champions Cup, se estrena en la búsqueda de un cuarto título ya que, junto al RSB Thuringia Bulls alemán, actual subcampeón, estaba exento de una ronda previa por la que sí que tuvieron que pasar el madrileño y el grancanario.

El Amiab Albacete tendrá además la ventaja que le da ser uno de los dos organizadores de esta ronda, de la que saldrán los clasificados para la 'Final a Cuatro' del mes de mayo, y contará con el apoyo de su Pabellón Lepanto donde se medirá al Econy Gran Canaria y a los italianos le esperan los clubes italianos Santo Stefano Kos Group y Deco Amicacci Abruzzo.

"Afrontamos este fin de semana con mucho sentido de la responsabilidad, sabiendo que estar dentro de la 'F4' es uno de los grandes objetivos del club. Para nosotros implica mucho, ya no solo por tener la oportunidad de defender título, sino porque, el hecho de estar en esa Final Four, nos mantiene en el puesto número uno del ranking a nivel de equipos el próximo año, aunque no conquistemos la competición", advirtió Abraham Carrión, técnico del equipo albaceteño, en declaraciones facilitadas por su club.

El Amiab comenzará su participación con el duelo precisamente ante un Econy Gran Canaria, un rival con el que se encontrará por cuarta ocasión en esta temporada en busca de seguir con su pleno de victorias, la última hace no demasiado, en los cuartos de final de la Copa del Rey por 75-61, mucho más clara que las otras dos de la División de honor (78-70 y 72-80).

El conjunto canario, que fue capaz de superar un duro grupo previo donde fue capaz de batir a dos históricos como el RVS Lahn Dill alemán y el Galatasaray turco, intentará plantar cara al campeón en busca de hacer historia, aunque presumiblemente se jugará sus opciones con los dos rivales italianos.

Por otro lado, el CD Ilunion tendrá que buscar su pasaporte a una nueva 'Final a Cuatro' en Alemania, donde ejercerá de anfitrión el otro equipo que evitó la ronda previa, el RSB Thuringia Bulls germano, que ha disputado cinco de las últimas seis finales de una competición que conquistó en 2018 y 2019 precisamente ante el conjunto madrileño.

El triple campeón, arrollador en la anterior fase, está mostrando un gran nivel esta temporada donde todavía no conoce la derrota y ya ha conquistado la Copa y la Supercopa, además de liderar con mano firme el campeonato doméstico. Su duelo contra el conjunto alemán será el sábado y espera llegar con su invicto intacto tras estrenarse el viernes ante el Fenerbahce turco, mientras que cerrará el domingo ante el CEAM Briantea84 Cantú italiano.

--HORARIOS DE LOS EQUIPOS ESPAÑOLES EN CUARTOS DE LA CHAMPIONS CUP.

GRUPO A.

-Viernes 7.

19.00 BSR AMIAB ALBACETE - ECONY GRAN CANARIA.

-Sábado 8.

16.30 ECONY GRAN CANARIA - Deco Amicacci Abruzzo.

19.00 Santo Stefano Kos Group - BSR AMIAB ALBACETE.

-Domingo 9.

10.00 Santo Stefano Kos Group - ECONY GRAN CANARIA.

12.30 BSR AMIAB ALBACETE - Deco Amicacci Abruzzo.

GRUPO B.

-Viernes 7.

17.00 Fenerbahçe Spor Kulübü - CD ILUNION.

-Sábado 8.

18.00 CD ILUNION - RSB Thuringia Bulls.

-Domingo 9.

10.00 CD ILUNION - CEAM Briantea84 Cantú.