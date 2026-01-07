Andreas Obst rubrica la enésima derrota del Baskonia fuera de casa

Andreas Obst, en un partido con el Bayern. - Europa Press/Contacto/William Cannarella

El Kosner Baskonia ha perdido este miércoles por 96-89 en su visita al Bayern Múnich, sufriendo la puntería del escolta Andreas Obst en un partido correspondiente a la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga y que ha prolongado la malísima racha de los baskonistas sin ganar fuera de casa en este torneo, la cual va camino de cumplir 13 meses.

En el SAP Garden, los baskonistas alargaron una negra estadística que se nació al 17 de diciembre de 2024, cuando vencieron entonces a un Maccabi Tel Aviv en su destierro de Belgrado. Entonces en el banquillo vitoriano estaba de jefe Pablo Laso, mientras que ahora Paolo Galbiati es el responsable de ese cargo en un equipo que continúa muy irregular.

En este compromiso sobre suelo muniqués, su buen inicio gracias a Rodions Kurucs y a Matteo Spagnolo se difuminó en cuanto Obst entró en escena. Ese acierto de Obst en tiros lejanos y la intimidación de Isiaha Mike en el poste bajo voltearon el marcador en un primer periodo (24-19) que, aun así, cerró el Baskonia con mejores sensaciones por un triple.

Cómo no, lo había metido Kurucs. Él se estaba erigiendo en referente de ataque debido a las sensibles ausencias de Timothé Luwawu-Cabarrot y de Markus Howard, quedando reducida la rotación exterior para Galbiati. Para colmo, en el banquillo de enfrente estaba el veteranísimo Svetislav Pesic y eso se notó en cada reacción del Bayern tras sus malas dinámicas.

Pese a que Spagnolo seguía brillando desde la bombilla y que actores secundarios como Eugene Omoruyi y Markquis Nowell aportaban en momentos importantes, la distancia favorable al Baskonia nunca pareció un dolor de cabeza para el Bayern. Obst lo demostró con un triple lateral y sobre la bocina del descanso (38-46), si bien el tercer cuarto fue de alternancias.

Omoruyi y de nuevo Spagnolo mantuvieron por delante al conjunto alavés, que no obstante echaba de menos una mayor implicación de Kobi Simmons y especialmente de Trent Forrest. El marcador hacía la 'goma' hasta que con 51-51 dio otro arreón el equipo de Galbiati, sólidos sus pupilos desde la línea de personal y que agotaron el minuto 30 con un 60-69 favorable.

Eso sí, Obst lucía su protagonismo y además se le unió Justinian Jessup para firmar otra remontada local a base de triples y más triples, hacer las delicias del pabellón y liquidar cualquier esperanza de victoria en las filas de un Baskonia dubitativo incluso en los tiros libres, fórmula que hasta entonces sí le había mantenido enchufado en el partido.

Se consumió el reloj con Obst botando la bola nada más cruzar la línea divisoria del parqué y sin lanzar más desde lejos, sin intentar un nuevo triple que le hubiera colocado en la cifra redonda de 40 puntos. Así, el Baskonia encajó su decimocuarta derrota de este curso europeo y sigue muy abajo; mientras, el Bayern se puso con balance de 7-13.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 96 - KOSNER BASKONIA, 89 (38-46, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN MÚNICH: Jovic (4), Obst (37), Lucic (3), Mike (13) y McComarck (6) --quinteto inicial--; Da Silva (-), Giffey (2), Jessup (17), Gabriel (6) y Dimitrijevic (8).

KOSNER BASKONIA: Simmons (8), Forrest (10), Radzevicius (2), Kurucs (13) y Diop (4) --quinteto inicial--; Spagnolo (20), Diakite (7), Frisch (3), Howard (), Omoruyi (13), Nowell (9) y Joksimovic (-).

--PARCIALES: 24-19, 14-27, 22-23 y 36-20.

--ÁRBITROS: Hordov, Bissang y Trawicki. Sin eliminados.

--PABELLÓN: SAP Garden.