Antonio Martín, sobre Eduardo Portela: "Un gestor excepcional y una persona admirable"

Archivo - El presidente de la ACB, Antonio Martín, durante la presentación de la Supercopa Endesa Sevilla 2022, a 29 de agosto de 2022 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Antonio Martín, elogió a Eduardo Portela, fallecido este jueves, al que calificó de "gestor excepcional y persona admirable", y al que considera como una "figura clave" en la historia del baloncesto español y europeo.

"Es un día realmente triste para todos nosotros, para toda la acb, para los clubes que la conforman y para cualquier aficionado al baloncesto", aseguró Martín tras la muerte a los 91 años de Portela, máximo dirigente de la acb entre 1990 y 2013 y presidente de honor de la Asociación en los últimos 13 años.

El actual presidente de la acb definió a Portela como una "figura clave" en la historia del baloncesto español y europeo. "Muchas veces, cuando buscamos un espejo en el que mirarnos para entender cómo desempeñar determinadas responsabilidades, en mi caso lo tengo muy claro: basta con mirar a Eduardo y todo lo que hizo", expresó Martín en declaraciones publicadas por la acb en su página web.

"Cambió muchas cosas. Tenía la capacidad de ver un poco más allá que los demás, y por eso la acb llegó tan lejos y sigue llegando tan lejos hoy. Él fue una persona transgresora e innovadora. Hay mil ejemplos: desde la implantación de los tres árbitros hasta la transformación de la Copa del Rey o la manera de entender y presentar los partidos. Quienes hemos venido después no hemos hecho más que recoger el testigo que él dejó e intentar estar a su altura", agregó.

Martín destacó también a Eduardo como "un gestor excepcional" y "una persona igualmente admirable". "He tenido la oportunidad de compartir muchas horas con él en los últimos años y puedo decir que era tremendamente generoso. Es difícil encontrar a alguien tan dispuesto a compartir todo lo que sabía, todo lo que podía aportar, de una manera tan sincera y plena", alabó.

"Es un día difícil para todos nosotros y, desde luego, también para mí. Quiero enviar un abrazo muy fuerte a María y a toda su familia. Que descanse en paz", concluyó Martín sobre Eduardo Portela.