Arnau Ferreres no continuará en el Casademont Zaragoza la próxima temporada

Arnau Ferreres, en un partido del Casademont Zaragoza. - BASKET ZARAGOZA

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Arnau Ferreres, de 29 años, no seguirá en el Casademont Zaragoza la próxima temporada, según ha confirmado este jueves el club maño en su página web, tras haber entrenado al equipo rojillo durante el último mes del recién acabado curso 2025-26 debido a la baja por paternidad del técnico principal, Carlos Cantero.

"El técnico catalán tomó las riendas del equipo en el tramo decisivo de la temporada con la vista puesta en el 'play-off' por el título de liga. Un final cruel en Valencia imposibilitó al equipo llevar de vuelta la serie a Zaragoza y luchar por el trofeo en casa. Además, durante toda la temporada formó parte del 'staff' de un equipo que una vez más ha completado una temporada histórica", resumió el Zaragoza en una nota.

"El club quiere agradecerle su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro proyecto, así como desearle mucha suerte en sus próximos retos, tanto personales como deportivos", añadió la entidad aragonesa en su comunicado de prensa.

Por último, también Ferreres quiso despedirse de la afición. "Qué locura y qué orgullo haber formado parte de este equipo. Gracias Marea Roja por cada momento que nos habéis regalado durante la temporada, ¡sin vosotros esto no habría sido posible! Muchas gracias por todo lo vivido este año, os deseo lo mejor", concluyó el ya exentrenador rojillo.