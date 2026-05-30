La Asamblea General Ordinaria de la FEB aprueba las cuentas y el presupuesto de 2026

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, durante la Asamblea General Ordinaria 2026 - FEB

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Baloncesto (FEB), celebrada este sábado en las instalaciones del hotel INNSIDE Meliá Valdebebas de Madrid, ha aprobado las cuentas finales del ejercicio 2025 y el presupuesto 2026, así como el calendario de competiciones de la próxima temporada.

En la Asamblea participaron 66 de los 120 asambleístas representantes de todos los estamentos del baloncesto español. Durante el acto, se aprobaron las cuentas finales del ejercicio 2025 con una cifra final superior a 30 millones de euros y una desviación inferior al 2%, así como el presupuesto 2026, que ascenderá a 31,5 millones de euros.

Además, se presentó el informe de la Comisión de control económico del ejercicio 2024, y los detalles de la gestión económica los ofreció el director financiero, Alfredo Vera. También se aprobó el calendario de las competiciones de la temporada 2026-27 y las Bases de Competición, y se nombraron los miembros de los órganos disciplinarios.

Durante el informe ofrecido a la Asamblea, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, destacó el aumento de licencias de los últimos ejercicios, que sitúa al organismo "en registros históricos", y calificó de "trascendental" la celebración en 2029 en Madrid de la fase de grupos y la fase final del Eurobasket masculino.

"Tenemos la visión de convertirlo en un motor que impulse todo nuestro baloncesto hacia adelante, que lo traccione hacia el futuro. Queremos aprovechar esa enorme celebración de nuestro deporte, la expectación del partido inaugural en el Santiago Bernabéu, la implicación de los patrocinadores, y el presupuesto que conseguiremos, gracias a la colaboración de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, en herramientas capaces de proyectar el baloncesto mundial a un nuevo nivel", explicó.

Por otra parte, recordó que las selecciones están "en un periodo de transición". "Estamos ayudando a que ese relevo generacional se produzca, y trabajando para que todas las estructuras que acompañan al baloncesto español también se instalen en una nueva era. Estamos construyendo el futuro", apuntó.

También destacó que el seleccionador masculino absoluto, Chus Mateo, ofrece "una combinación de experiencia y apuesta por el desarrollo del talento joven". "Es un técnico 'top', que venía de la élite, de haberlo ganado todo con el Real Madrid, pero que, al mismo tiempo, nos ofrecía la seguridad de ser alguien con una mirada especial hacia los jóvenes", afirmó, y detalló la reestructuración en clave de futuro de la estructura de las selecciones de 3x3.

En otro orden de cosas, Aguilar aseguró que la nueva Liga U para jóvenes jugadores de menos de 22 años es "una iniciativa surgida del deseo compartido de hacer cosas que mejoren las condiciones de nuestros jugadores jóvenes", y afirmó que la LF Endesa "ha seguido creciendo y mostrando al baloncesto mundial su competitividad, consolidándose como una referencia".

La presidenta de la FEB también insistió en que los siguientes movimientos de la federación deben responder a "la tradición de éxito, entrega y valores" que ha determinado la identidad del baloncesto español. "Estamos convencidos de que este es el camino, y ya nos hemos puesto en marcha para recorrerlo, especialmente en el capítulo de las inversiones que son precisas para crear esos escenarios", desveló.

Esta inversión explica la pequeña desviación presupuestaria del ejercicio 2025, que "corresponde al algo más de medio millón de euros de pagos de 2026 que decidimos adelantar, dentro de nuestra política de invertir en la construcción del futuro, para liberar un poco de presión a este nuevo año, y conseguir que todos los pequeños remanentes que se puedan alcanzar se sumen a la mejora global del proyecto".