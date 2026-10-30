El ASISA Joventut incorpora al base serbio Nikola Radicevic por dos meses

Archivo - Nikola Radicevic en su etapa en el Morabanc Andorra - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ASISA Joventut y el base serbio Nikola Radicevic han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador a la disciplina verdinegra durante los próximos dos meses con el objetivo de reforzar la posición de base y ampliar las alternativas en la dirección de juego del equipo catalán.

Radicevic, de 1,97 metros de estatura y formado en las categorías inferiores del Partizan de Belgrado, aportará al conjunto badalonés su capacidad para leer las defensas rivales, generar ventajas a través del bloqueo directo y dar dinamismo al movimiento de balón en el juego en estático.

El nuevo jugador del club verdinegro cuenta con una dilatada trayectoria en el baloncesto español, donde desembarcó en 2012 en las filas del Cajasol Sevilla a las órdenes de Aíto García Reneses, y posteriormente ha defendido las camisetas del Dreamland Gran Canaria, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket y MoraBanc Andorra, sumando un total de 183 partidos en la ACB.

Asimismo, el base serbio, que también militó en el Estrella Roja de su país, acumula experiencia en la máxima competición continental tras haber disputado 23 encuentros en la Euroliga a lo largo de su carrera.