Awa Fam: "Estoy lista para jugar en la WNBA"

Awa Fam con Seattle Storm - SEATTLE STORM

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de baloncesto Awa Fam ha asegurado que militar en la WNBA, la liga norteamericana femenina de baloncesto, es "un sueño hecho realidad", y ha afirmado que está "lista" para jugar con Seattle Storm y pelear por todos los "retos" que se le presenten, recordando que "siempre" está "pensando en el equipo".

"Para mí es superespecial. Estar en la WNBA es un sueño hecho realidad. Y siendo española, es superespecial; ver a otras compañeras como Raquel Carrera o Marta Suárez aquí en la WNBA es genial. Estoy muy emocionada por estar aquí y estoy deseando empezar y ganar partidos", señaló en la rueda de prensa de su presentación.

La pívot de Santa Pola (Alicante) fue elegida en el número 3 del Draft de la WNBA por Seattle Storm, a donde llega después de conquistar la Liga Femenina Endesa con Valencia Basket. "Estaba muy centrada con mi equipo. Pero estaba viendo los partidos -de Seattle-, estaba siempre hablando con mis compañeras", indicó.

"Flau'jae -Johnson- estaba siempre hablando conmigo, diciéndome que estaban deseando que llegase. Fue increíble. Estaba muy centrada en ganar el campeonato con Valencia, en conservar mi energía, en ayudar a mi equipo, pero también pensaba en Seattle", reconoció. "Es un sueño. Una chica de 13 o 15 años nunca se hubiese imaginado estar aquí. Estoy emocionada porque estoy cumpliendo un sueño", añadió.

Además, afirmó que está "preparada para jugar en la WNBA". "Tengo experiencia, puedo tomar decisiones en los últimos minutos. Creo que eso es lo más importante cuando juegas Eurobaskets o juegas con tu selección en torneos internacionales", dijo. "Las jugadoras españolas somos supercompetitivas. Amamos ganar partidos. Creo que parte de por qué soy competitiva es porque soy una jugador española", continuó.

"Me siento bien. Estoy lista para jugar en la WNBA. No me siento cansada, me siento emocionada, me gusta. Me gusta el baloncesto, me gustan los partidos y me gustan los entrenamientos, me gusta aprender sobre esta liga y este deporte. Sé que es difícil. Sé que son muchos partidos, sé que son muchos más entrenamientos. Sé que necesito descansar, pero me siento preparada y estos retos son los que quiero", explicó.

Además, Fam tiene clara cuál es su principal virtud. "Siempre estoy pensando en el equipo, no solo en mí misma. Tanto cuando tengo el balón en mis manos como cuando no, pienso en lo que necesito hacer para que mi compañera lo haga mejor. Si tengo el balón en mi mano, siempre estoy mirando dónde está mi compañera o lo que necesito hacer para dar ese pase. Me encanta pasar el balón, y creo que mi fuerza principal es pensar en el juego todo el tiempo", manifestó.

En otro orden de cosas, la alicantina confesó su predilección por A'ja Wilson, jugadora de Las Vegas Aces. "Es mi ídolo y la amo. Siempre es mi modelo, la jugadora de la que intento aprender cosas. Estoy esperando jugar contra ella, porque estaría jugando contra mi ídolo", subrayó.

Por último, habló también de su nueva compañera, la francesa Dominique Malonga. "Estoy deseando jugar con Dominique Malonga, es una jugadora muy especial. Está mejorando mucho, ahora mismo es una de las mejores jugadoras en la WNBA. Creo que podemos juntar nuestra energía en la pista y estoy muy emocionada por jugar con ella. Creo que va a ser genial estar juntas en la pista. No sé qué va a pasar, pero va a ser bueno", finalizó.