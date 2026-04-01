Awa Fam ficha por Project B

Archivo - La jugadora española de Valencia Basket Awa Fam, en un partido de la LF Endesa. - Europa Press/Contacto/Inma Garcia - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Awa Fam, pívot del Valencia Basket hasta este mes de junio y que espera al 'Draft' de la WNBA del próximo 13 de abril, disputará la Project B, una nueva competición privada que será compatible con la liga estadounidense.

Awa Fam, flamante campeona de la Copa de la Reina, apura sus últimos meses en el club 'taronja', ya que el próximo 13 de abril será elegida en el 'Draft' de la WNBA y no podrá compatibilizarlo con la LF Endesa. Pero sí participara en Project B, una nueva competición privada de baloncesto con sedes en las principales ciudades de Asia, Europa y América.

De hecho, según un comunicado del Roig Arena, Valencia acogerá del 12 al 22 de marzo de 2027 a Project B, con la participación de Awa Fam como "una de las jugadoras jóvenes más prometedoras del baloncesto internacional y talento destacado del Valencia Basket".

La pívot debutó al máximo nivel con tan solo 15 años, y ya puede presumir, con 19 años, de haber levantado dos Ligas (2023 y 2024), dos Copas de la Reina (2024 y 2026) y una Supercopa (2023). Además, se colgó la plata en el Eurobasket de 2025 con la selección española.

Ahora, Awa Fam se incorpora a la lista de otras jugadoras confirmadas para Project B, como Nneka Ogwumike, Alyssa Thomas, Jonquel Jones, Jewell Loyd, Sophie Cunningham, Kamilla Cardoso, Leonie Fiebich, Li Meng, Janelle Salaun, Kelsey Mitchell y Mai Yamamoto.

Project B tendrá un formato al estilo de un Gran Premio. El torneo está diseñado para integrar competiciones en directo a través del 'streaming', las redes sociales y los dispositivos móviles. "Awa encarna el presente y el futuro del baloncesto global", señaló Alana Beard, Chief Basketball Officer de Project B.

"Juega con confianza, creatividad y valentía, y asume con naturalidad la responsabilidad que conlleva participar en esta competición. Traer Project B a Valencia con Awa liderando este momento lo hace aún más significativo", agregó.

Project B está desarrollando una liga itinerante "de alto impacto competitivo", concebida para "ofrecer a los aficionados de todo el mundo una experiencia de baloncesto de élite en ciudades anfitrionas internacionales".