El Azulmarino Mallorca anuncia la renovación de Iris Mbulito por una temporada más

El Azulmarino Mallorca anuncia la renovación de Iris Mbulito por una temporada más.
El Azulmarino Mallorca anuncia la renovación de Iris Mbulito por una temporada más. - AZULMARINO NEW TRAVEL MALLORCA
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 19:59
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   MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   La base española Iris Junio Mbulito, de 27 años y 1,83 metros de altura, ha renovado una temporada más con el Azulmarino New Travel Mallorca para seguir "encandilando a los aficionados" en su histórico primer curso compitiendo en la máxima categoría del baloncesto nacional.

   "Iris Mbulito seguirá encandilando a los aficionados del club balear durante una temporada más. La exterior nacida en Gran Canaria se convierte en la cuarta jugadora que repite con la elástica azulona y defenderá los colores de Azulmarino en el primer año del club en la Liga Femenina Endesa. De esta manera, se une a las ya confirmadas Alba Torrens, María España Almendro y Carmen Grande", indicó el club balear.

   "Llegó el pasado verano y ha logrado convertirse en una habitual en el esquema inicial de Alberto Antuña. Durante los 29 encuentros que ha disputado esta temporada, ha promediado un total de 4,8 puntos y 4,4 rebotes. Sin embargo, su rendimiento fue más allá de los números aportando una gran sólidez defensiva ayudando al club a conseguir el gran objetivo: ascender de categoría", destacó el Azulmarino Mallorca.

   El mismo comunicado de prensa subrayó que "su talento innato la ha llevado a obtener el privilegio de ser la jugadora más joven en debutar en la primera división española" con 14 años, 6 meses y 14 días, con lo que "su nombre quedó grabado en la historia del deporte".

   "La formada en las filas del Spar Gran Canaria ha forjado una carrera entre EE.UU. y España, teniendo como destinos el IDK Euskotren, Arizona State University, Long Island University y Azulmarino, además de haber recorrido las categorías inferiores del combinado nacional, llegando a ganar el Europeo sub-20 celebrado en Hungría en 2018", agregó la nota.

   "Mbulito continuará aportando seguridad en defensa, dominio en los 1 contra 1 y la gran destreza a la que acostumbra demostrar", recalcó la nota del Azulmarino antes de citar a la propia jugadora. "Sinceramente, estoy muy agradecida por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mí una temporada más. Después de lo vivido el año pasado, tenía muchas ganas de seguir formando parte de este proyecto y continuar creciendo junto al equipo", declaró a los medios oficiales del club.

   La grancanaria ya miró hacia su futuro inmediato. "Afronto esta nueva temporada con muchísima ilusión, motivación y ganas de trabajar para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy convencida de que vienen cosas muy bonitas y tengo muchas ganas de empezar y de volver a disfrutar junto a la afición, mis compañeras y todo el club", concluyó.

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