El Azulmarino Mallorca anuncia la renovación de Iris Mbulito por una temporada más. - AZULMARINO NEW TRAVEL MALLORCA

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La base española Iris Junio Mbulito, de 27 años y 1,83 metros de altura, ha renovado una temporada más con el Azulmarino New Travel Mallorca para seguir "encandilando a los aficionados" en su histórico primer curso compitiendo en la máxima categoría del baloncesto nacional.

"Iris Mbulito seguirá encandilando a los aficionados del club balear durante una temporada más. La exterior nacida en Gran Canaria se convierte en la cuarta jugadora que repite con la elástica azulona y defenderá los colores de Azulmarino en el primer año del club en la Liga Femenina Endesa. De esta manera, se une a las ya confirmadas Alba Torrens, María España Almendro y Carmen Grande", indicó el club balear.

"Llegó el pasado verano y ha logrado convertirse en una habitual en el esquema inicial de Alberto Antuña. Durante los 29 encuentros que ha disputado esta temporada, ha promediado un total de 4,8 puntos y 4,4 rebotes. Sin embargo, su rendimiento fue más allá de los números aportando una gran sólidez defensiva ayudando al club a conseguir el gran objetivo: ascender de categoría", destacó el Azulmarino Mallorca.

El mismo comunicado de prensa subrayó que "su talento innato la ha llevado a obtener el privilegio de ser la jugadora más joven en debutar en la primera división española" con 14 años, 6 meses y 14 días, con lo que "su nombre quedó grabado en la historia del deporte".

"La formada en las filas del Spar Gran Canaria ha forjado una carrera entre EE.UU. y España, teniendo como destinos el IDK Euskotren, Arizona State University, Long Island University y Azulmarino, además de haber recorrido las categorías inferiores del combinado nacional, llegando a ganar el Europeo sub-20 celebrado en Hungría en 2018", agregó la nota.

"Mbulito continuará aportando seguridad en defensa, dominio en los 1 contra 1 y la gran destreza a la que acostumbra demostrar", recalcó la nota del Azulmarino antes de citar a la propia jugadora. "Sinceramente, estoy muy agradecida por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mí una temporada más. Después de lo vivido el año pasado, tenía muchas ganas de seguir formando parte de este proyecto y continuar creciendo junto al equipo", declaró a los medios oficiales del club.

La grancanaria ya miró hacia su futuro inmediato. "Afronto esta nueva temporada con muchísima ilusión, motivación y ganas de trabajar para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy convencida de que vienen cosas muy bonitas y tengo muchas ganas de empezar y de volver a disfrutar junto a la afición, mis compañeras y todo el club", concluyó.